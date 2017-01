Santo Domingo anulará el acuerdo por el que adjudicó el servicio de limpieza

La empresa Valoriza Servicios Medioambientales, encargada de la limpieza viaria y recogida de basuras en Santo Domingo de la Calzada, no recurrirá la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) que anuló el acuerdo plenario que le adjudicó el servicio e instó a efectuar una nueva valoración técnica y otra adjudicación.

Al no recurrir el fallo la actual adjudicataria tampoco lo hará el Ayuntamiento, como ya adelantó el alcalde, Agustín García Metola: «Si recurre, el Ayuntamiento coadyuvará en ese recurso, es decir, nos uniríamos en la defensa de los intereses del Ayuntamiento, que es mi primera obligación desde el momento en que tomé posesión del cargo de alcalde», indicó en el pleno municipal del 27 de diciembre.

El equipo de Gobierno esperará a que el TSJR le comunique que la sentencia es firme para, en coordinación con los servicios jurídicos y la Intervención municipal, comenzar a planificar la retrotracción del expediente, lo que pasaría por anular el acuerdo del Pleno del 22 de mayo del 2015, siendo alcalde Javier Azpeitia, que adjudicó la limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos a a la empresa Valoriza Servicios Medioambientales.

La empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) recurrió aquel acuerdo, primero, sin éxito, ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), y después ante el TSJR, que lo estimó en parte al entender que la adjudicación no estaba suficientemente motivada,

La Sala de lo Contencioso-Administrativo argumentó que «el acuerdo de adjudicación no está fundamentado ni se especifica cuáles son las características y ventajas de la proposición del adjudicatario que le hacen merecedor de la adjudicación, limitándose a hacer una trasposición de las puntuaciones del informe técnico de valoración de las ofertas, que no contienen ninguna explicación concreta de la puntuación dada a cada empresa y entendiendo que es insuficiente la utilización de términos tan genéricos como 'buenos', 'muy buenos', 'lógicos' y 'compatibles' y, en muchos casos, coincidiendo para distintas empresas los calificativos, lo que hace que no se pueda conocer en que se ha basado la valoración».

A priori, parece probable que del procedimiento a repetir vuelva a resultar adjudicataria la actual empresa que lleva el servicio.