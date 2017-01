«El agradecimiento de la gente vale por todos los malos ratos que te llevas»

Llegó a la Alcaldía de Haro gracias a un pacto suscrito entre el PSOE, Ganemos Haro y Partido Riojano. Para Laura Rivado, el 2016 ha sido el primer año en el que han podido plasmar proyectos propios con un Presupuesto elaborado por su equipo de gobierno. Acciones como el vivero de empresas, el premio 'Emprende Haro' o el banco de libros de texto son cuestiones que han marcado este año. La apuesta por regenerar el casco antiguo y dotarlo de vida es un proyecto que se plantea para dejar encaminado mientras que afronta 2017 con proyectos como la transformación del mercado de abastos en un centro cívico y cultural.

-¿Qué balance hace del 2016?

-Es muy positivo porque hemos empezado grandes proyectos que queremos que continúen y se consoliden. Sabemos que es el inicio, un inicio que ha sido difícil porque era el primer año para todos, y queremos que el 2017 sea un año de nuevas inversiones, que crecen en el 24%, y que se consoliden los proyectos ya iniciados.

LAS FRASES Regeneración del casco histórico «Cuando salga el plan de ayudas, Haro tiene que ser el primero de la lista y para eso son los estudios» La oposición «Me gustaría que, además de control de los órganos de gobierno, fuera constructiva»

-Los tres partidos hablan de su preocupación por el empleo, ¿el premio Emprende Haro responde a esa preocupación?

-La creación de empleo sabemos que no es competencia municipal pero queremos favorecerlo mediante dos vías. Para la gente que quiera crear su nueva empresa hemos puesto en marcha el premio 'Emprende Haro' para incentivar económicamente y premiar ese esfuerzo de poner un negocio en marcha. Y en el 2017 vamos a abrir el primer vivero de empresas en una cabecera de comarca para favorecer el proceso de emprender. Sabemos que no todo el mundo vale para emprender y por eso va a haber un aula de formación para impartir certificados de profesionalidad.

-El 2017 ha comenzado con las obras de la Atalaya.

-El 2016 lo afrontábamos con grandes obras que por una cosa o por otra se han retrasado y, por fin, han comenzado. La estabilización de la Atalaya es una obra que llevaba muchos años pendiente con los vecinos y por fin hace unos días ha comenzado junto a la contención del cerro de Santa Lucía.

-¿Qué proyecto grande se plantea para este 2017?

-El centro cívico en el antiguo mercado de abastos. Va a ser un espacio que va a permitir que las asociaciones dispongan de un área abierta y diáfana para llevar a cabo todo tipo de actuaciones. Con eso disponemos de un espacio grande cubierto y, por otro lado, estamos intentando llevar gente al casco antiguo. La regeneración es algo que comenzó hace tiempo, pero además de edificarlo hay que llenarlo de vida.

-Se ha contratado un estudio que diagnostica el estado del casco antiguo. ¿Qué pasos van a dar?

-Queremos reunirnos con el consejero de Fomento para mostrarle el resultado del estudio. Con ese diagnóstico, podemos solicitar ayudas europeas y autonómicas y queremos ser los primeros de la lista cuando surja el nuevo plan de vivienda para poder recibir esas ayudas y para promover actividad comercial y social en el casco antiguo.

-¿Cómo se consigue esa regeneración comercial?

-Yo creo que ya se está dando. Cuando convocamos los premios 'Emprende Haro' en todas las categorías había un premio especial para los negocios situados en el casco histórico. Los que consiguieron los premios fueron apartamentos turísticos, gente que sabe que Haro tiene un gran potencial turístico, pero nos gustaría también que fuera una zona para vivir y para eso se necesitan zonas verdes y aparcamiento. Con la revisión del Plan General esperemos que sea más fácil porque va a permitir la unión de solares.

-Habla del potencial turístico de Haro. Este año se va a contratar una gerencia de turismo.

-Haro tiene un potencial turístico muy importante. No sólo porque tiene el barrio con el mayor número de bodegas centenarias del mundo si no también por el enclave en el que se encuentra dentro de ese eje Haro-Ezcaray. Desde el Ayuntamiento queremos avanzar y que la empresa que se encargue de la oficina de turismo dinamice también Haro coordinando las actividades que existen con nuevas.

-Dentro del casco histórico, ¿se plantean alguna obra este 2017?

-Sí, este año está prevista la semipeatonalización de la plaza de la Paz y mejorar los accesos desde el barrio de la Estación con una mejora de la calle Navarra y hacer más atractivo el acceso desde los aparcamientos del Ferial.

-¿Qué cuestiones le gustaría abordar en estos dos años y medio que quedan de legislatura?

-Para el 2017 me gustaría consolidar los proyectos puestos en marcha en 2016 y que han gustado como la Universidad de la Experiencia o el banco de libros, que vamos a ampliar con Secundaria. Nos gustaría hacer nuevos como áreas wifi gratuitas, mejora de parques, del casco histórico y abordar programas en todas las áreas.

-El Ayuntamiento de Haro ha sido el primero en La Rioja en poner en marcha un banco de libros.

-Sí, partimos de un proyecto similar que desarrolla el AMPA de Fuenmayor y costó ponerlo en marcha porque teníamos que poner de acuerdo a tres asociaciones de tres colegios. Desde el Ayuntamiento les dimos 20.000 euos y, según unos criterios, se van facilitando los libros. Esperamos que se consolide y ayude a muchas familias.

-Se presentó a las elecciones en su primera experiencia política. ¿Cómo valora este año y medio a nivel personal?

-Estoy aprendiendo muchísimo y me estoy llevando muchas satisfacciones aunque es duro y no se puede contentar a todos. Cuando me presenté el único objetivo que tenía era mejorar los servicios, las necesidades que cualquier ciudadano podía tener. Cuando estás dentro todo se complica, pero cuando ves que van saliendo las cosas y la gente te lo agradece, produce una satisfacción que vale por todos los malos ratos que te llevas.

-¿Cómo son las relaciones con sus compañeros de gobierno?

-Buena porque coincidimos en los objetivos y creo que es bueno que haya esa pluralidad de ideas.

-¿Y con la oposición?

-Empezaron un poco tirantes porque para todos fue bastante cambio después de 27 años de gobierno del Partido Popular. Creo que poco a poco va mejorando y me gustaría que su función, además de control de órganos de gobierno, fuera constructiva y planteando alternativas que es lo que Haro se merece.

-¿Qué tal las relaciones con el Gobierno de La Rioja?

-Van muy bien. Tenemos varias solicitudes pendientes con el Gobierno de La Rioja como el polo educativo, la ampliación del Torreón o el Centro de Día, una prioridad porque Haro tiene una población de en torno al 60% mayor de 65 años y hay que tenerlo en cuenta.