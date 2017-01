Rescatan a un perro en un árbol al que le pilló por sorpresa la crecida del Ebro

Protección Civil de Rincón de Soto ha publicado la imagen de un perro encaramado a un árbol y que tuvo que ser rescatado anoche.

Al animalillo le pilló por sorpresa la crecida del Ebro a su paso por la localidad rinconera y no le quedó más remedio que encaramarse sobre la rama tendida de un árbol de la orilla. Los ladridos del animal alertaron a quienes paseaban por el entorno y enseguida se procedió a su rescate. La imagen ofrece una apariencia de riesgo moderado, pero seguro que el can se asustó y no le apeteció lo más mínimo lanzarse al agua para salir del apuro. Si es que no son días para el baño.