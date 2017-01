Noches de hogueras en Cervera

Durante la noche del pasado sábado se encendieron hogueras en Cervera del Río Alhama como adelanto a la fiesta de San Antón. Los fuegos volverán a iluminar las calles del casco urbano hoy lunes y también el próximo sábado ya que este año no ha habido coincidencia en las cuadrillas a la hora de hacer las llamadas hogueras de forasteros.

A pesar del frío anunciado, en la noche del sábado no se notó el temido descenso de temperaturas y los que prendieron fuego disfrutaron de cenas en las que no faltaron los productos asados a la brasa, sobre todo de cerdo. No hubo muchas fogatas y la mayoría fueron de jóvenes distribuidos por diferentes lugares del pueblo: cerca de las parroquias de Santa Ana y San Gil, en el barranco del Rollo y en el barrio de San Miguel.

Aunque desde que surgieron las hogueras de forasteros, estas se encienden el sábado más próximo a la fiesta de San Antón, este año algunas cuadrillas han preferido esperar al próximo sábado 21 de enero.

Donde no hay cambio es en la fecha tradicional. Como siempre, el día de la víspera, es decir, hoy lunes por la tarde. A las 19 horas arderá la hoguera del Ayuntamiento y a continuación se ofrecerá una degustación gratuita de patadas asadas, choricillo y vino o agua en las inmediaciones de la Casa Consistorial.

Por la noche, en las calles y plazas los vecinos, cuadrillas y familias se reunirán junto al fuego o en las bajeras para productos a la brasa.

También habrá hoguera oficial, patatas asadas, vino y rifa de jamón y embutidos hoy en Cabretón a las 19 horas ; y chistorra, hígado de cerdo y panceta en Valverde a las 19.30. Mañana martes, día de San Antón, se ofrecerá patatas, salchicha roja y vino en Rincón de Olivedo, a las 19.

En Cervera la parroquia de Santa Ana celebrará mañana a las 12 horas la misa y procesión con el patrón de los animales y en Grávalos no faltará durante la procesión la bendición de animales y maquinaria agrícola (en el caso de que se estrene alguna). Otras localidades como Aguilar del Río Alhama tendrán la fiesta el próximo fin de semana.