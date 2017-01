Aula Joven recoge 400 firmas contra el traslado de sus instalaciones infantiles

El Ayuntamiento de Cervera ha decidido habilitar un nuevo espacio para uso infantil en una sala frente a la biblioteca, de manera que la asociación Aula Joven ya no puede utilizar parte de una de las salas del centro joven municipal.

El PP presentó en el último Pleno una moción con el fin de evitar el traslado de dicho colectivo pero fue rechazada. Los cinco ediles del PSOE-Cervera Plural votaron en contra, los cinco del PP a favor y el de El Puntal se abstuvo por lo que, al empatar, prevaleció el 'voto de calidad' de la alcaldesa, Estrella Santana.

En su escrito, el PP recordó que durante 15 años Aula Joven ha dispuesto de un local para uso propio y realización de actividades infantiles. Hace un año el actual equipo de Gobierno trasladó su ubicación al centro joven.

Tanto los ediles populares como varios representantes y usuarios de Aula Joven que, de forma excepcional, pudieron intervenir antes de votar la moción, mostraron su disconformidad argumentando que el Consistorio está poniendo trabas a esta asociación y que existe un grave problema de barreras arquitectónicas. El nuevo recinto infantil está en un primer piso de la casa de Cultura, con dos tramos de escaleras (no hay ascensor). Además, los baños se encuentran en la planta baja.

Aula Joven ha recogido y presentado 400 firmas de apoyo y defiende que el uso de niños y adolescentes del centro joven es compatible porque no han coincidido en horarios, salvo estas navidades, de forma excepcional.

Santana explicó que el primer traslado se debió a la necesidad de ampliar las oficinas del Ayuntamiento (se han habilitado varias donde estuvo durante años Aula Joven, en la planta baja de la Casa Consistorial). Y que el nuevo cambio de la zona infantil se debe a que los socios del centro joven se han cuadriplicado hasta superar los cien.

La alcaldesa también puso sobre la mesa la escasez de miembros del Aula Joven en los últimos años, las quejas recibidas de antiguos socios por cuestiones ajenas al Consistorio al tratarse de una entidad privada y alegó que la única intención del equipo de Gobierno es atender la demanda de la mayoría sin perjudicar ni beneficiar a nadie en particular.

Al nuevo espacio pueden acceder todos, sean o no del Aula Joven, al estar gestionado por el Ayuntamiento y los niños deben estar acompañados por algún familiar. Reconoció el inconveniente del acceso debido a las escaleras e indicó que hoy no se dispone de los recursos para habilitar otro recinto, aunque no se abandona la idea de cara al futuro.

Los ediles del PSOE-Cervera Plural echaron en cara al Aula Joven que se faltó a la verdad cuando, para pedir firmas, dijeron que se dejaba a los pequeños sin local cuando lo que se ha hecho es ofrecer otro.

Aunque la decisión del equipo de Gobierno sigue adelante, desde Aula Joven, en el turno de preguntas del público, insistieron en su postura contraria al cambio e indicaron que el espacio que ocupaban en el centro joven es mínimo y que se ofrecieron a cubrir los gastos generados.