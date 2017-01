«Las mayorías absolutas no las quiero ni para mí mismo»

Miguel Ángel Revilla es uno de esos políticos que caen bien. Puede ser por su forma directa de hablar, de decir lo que piensa. Sus reflexiones las escribe a bolígrafo en un cuaderno y con ellas va escribiendo libros que hablan de actualidad, de encuentros y desencuentros, de su vida. El carismático presidente de Cantabria acaba de publicar 'Ser feliz no es caro' y esta tarde dará la receta a las personas que se acerquen con invitación al Bretón de Haro a las 20.30 horas.

Ha estado en la oposición y ahora vuelve a ser presidente de Cantabria. ¿Cómo ve la política desde cada lado de la barrera?

Me vuelvo loco viendo que hay una serie de cuestiones en este país con las que no se toman medidas y provocan la desmoralización de la gente. Más del 90 por ciento de este país es gente decente, sin vocación de robar, gente que busca ser feliz pero que se quedan perplejos cuando ven cosas como las de Trillo, las amnistías de Montoro, el tema de las preferentes o la talidomida, el veneno que dejó mutilados y no se ha hecho nada. Tiene que haber voluntad de regeneración y recuperar la credibilidad en la política.

¿Y cómo se recupera?

Huyendo de la prepotencia. A la política hay que llegar por vocación y esa es la gran carencia. Yo podría ser millonario, pero lo dejé todo para luchar por una idea, sin soñar con ser presidente. Hay gente que está en política porque no puede estar en otro lado y eso es peligroso. No se puede premiar al delincuente y ¿cuántos políticos tenemos en la cárcel? Dos o tres y de segunda fila.

¿Cómo ve el fin del bipartidismo?

Positivo. Yo no quiero las mayorías ni para mí mismo. En Cantabria ni con el PSOE llego a la mayoría y obliga a llegar a pactos. Para España es bueno que no haya un partido que diga mañana bajo las pensiones o subo los impuestos. Hay que hablar con los demás y consensuar.

Usted es un político que cae bien.

Eso parece, pero porque soy un tío normal y digo lo que pienso. Puedo hablar porque soy libre, no aspiro a nada. No soy ningún antisistema, al contrario, me considero español, cumplidor de las leyes y soy coherente. Y creo que el que la hace la tiene que pagar y no premiarle.

Presenta 'Ser feliz no es caro'. ¿Qué se puede esperar del libro?

Es un libro de autoayuda. La felicidad de forma absoluta no existe porque a todos nos pasan cosas, pero se puede conseguir con una escala de valores. No entiendo ese afán de acaparar. Mi hija me preguntaba al ir al colegio porqué sus compañeros vivían en casas más grandes y yo le decía no te preocupes de quien vive mejor sino de quien vive peor. Con esa escala puedes ir por la vida de forma correcta y ves que la gente lo agradece. Es gratificante que todo el mundo te salude.

Y también habla de Rajoy, de los Reyes, de Blesa o Rato.

Hablo de todo, del Papa, de Bárcenas, de Mario Conde. Lo que pienso lo tengo que decir y hay cuestiones como las de Blesa, que está en la calle y Elpidio Silva fuera de la carrera judicial que no se entienden. Y las tengo que contar. Si no digo lo que pienso, sería un cobarde.

Ha conocido a los dos Reyes. ¿Hay diferencia?

Enorme. Felipe VI es un tío muy preparado, ha consolidado la monarquía y está haciendo una gran labor. Juan Carlos I perdió los papeles en la última etapa, seguramente mal aconsejado, aunque hay que agradecerle la etapa de la transición. Yo no soy monárquico porque te puede tocar un rey bueno o un sinvergüenza como Fernando VII.

Está en contacto con la gente. ¿Qué nota?

Además de la falta de credibilidad en política, están preocupados por el empleo. Hablan de los parados, pero cobrar 400 euros al mes no se le puede llamar tener trabajo. Hay una precariedad laboral tremenda.

¿Y cómo se le puede meter mano?

Europa tiene que cambiar la agenda y volver a ser una Europa solidaria que ponga en marcha inversiones. Ahora manda Alemania, que le va muy bien y el resto a recortar.

¿Qué opina del Partido Riojano, con los que comparte filosofía?

Politicamente no sé las razones por las que han caído, pero puedo decir que son gente extraordinaria. Y Cantabria y La Rioja están unidos por el cordón umbilical del Ebro.