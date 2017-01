«Hemos multiplicado por dos toda la actividad política de Santo Domingo»

A la satisfacción por la gestión realizada en el año 2016, Agustín García Metola esgrime un 'pero' importante como es la imposibilidad de llevar a cabo, por una cuestión de competencias, su principal compromiso electoral: el desarrollo de un Plan de Empleo Local. Pero no ceja en ello. «Estamos mirando a ver qué vuelta le podemos dar», asegura.

-¿Satisfecho con la gestión realizada en el 2016?

-Mi balance es positivo. Aunque nos hubiera gustado llegar un poco más allá, estoy satisfecho. Hemos multiplicado por dos toda la actividad política municipal, tanto la institucional como la que mantenemos con los vecinos, especialmente a través del Foro de Comercio y de la reunión que empezamos en noviembre sobre los presupuestos participativos y el plan estratégico de desarrollo para la ciudad, sobre los que nos volveremos a reunir este mes. A nivel de obras, las dos más importantes -la rehabilitación del Corregimiento de Rioja y la primera fase de la renovación de la red de agua- están en proceso de licitación. Sí que destacaría, porque son actuaciones que siempre quedan un poco en la trastienda, que se han acometido diferentes obras de urbanización y reurbanización en bastantes zonas de la ciudad, en las que el Ayuntamiento ha invertido en torno a los 200.000 euros: carretera de Gallinero, calles Ángel Monasterio, Winnenden, Ramón Salazar, plaza Jacobea, camino de las piscinas, etc. Hemos arreglado también caminos rurales; realizamos una actividad permanente de mantenimiento en el colegio Hermosilla, en el que esperamos arreglar este año la balaustrada del edificio de la plaza de España; hemos intervenido en parques infantiles... No se ha parado el nivel de obra en la ciudad.

«No podemos llevar a cabo el Plan Local de Empleo porque la legislación nos lo impide», lamenta el alcalde«La capacidad necesaria de suministro eléctrico bloquea el desarrollo industrial»

-No ha sido entonces, un «año perdido» como asegura el PP...

-No, no... (ríe). Por ejemplo, lo que comentaba de las urbanizaciones y reurbanizaciones ha quedado muy diluido por el problema del agua. Cuando a alguien le aprieta el zapato, no se preocupa de si le queda bien la chaqueta... Pero no ha sido un año perdido, en absoluto. El PP tiene que reconocer que el nivel de participación y de información que se les ha dado ha sido muy elevado. Incluso se les ha incluido en la Mesa de Contratación, cosa que no se había hecho en los cuatro años anteriores. Están al cabo de todo y no pueden decir que no se ha hecho nada. Sobre el Corregimiento siempre dicen que llevamos un año de retraso en las obras; yo les digo que llevamos seis, porque se podía haber terminado en su legislatura.

-¿Cómo sitúa esta gestión realizada al año 2017?. ¿Qué proyectos se verán en este ejercicio?

-A nivel del Ayuntamiento tenemos que hacer realidad la ejecución de las dos obras citadas y preparar todo el equipamiento, en el caso del Corregimiento, para que en el curso 2018/2019 pueda empezar a funcionar la escuela de música. Respecto al agua, aunque se solapen, la idea es llevar a cabo una segunda fase. Estamos valorando cuáles son las zonas más urgentes y, ahora mismo, creemos que la prioridad es el paseo del Espolón, que es donde se puede estar perdiendo más agua. Aparte, terminaremos la construcción de los 72 nuevos nichos; seguiremos con las reurbanizaciones; apoyaremos con todo lo que esté en nuestra manos la ampliación de la Escuela de Hostelería y Turismo, entre otras actuaciones. En lo que no depende tanto de nosotros, seguiremos defendiendo la regulación del Oja en cabecera, para garantizar agua, no solo de boca sino a todos los sectores; aunque nos digan que no, tenemos que seguir intentando que la ciudad entre en la DOC Rioja y, aparte, otro objetivo sería la electrificación del municipio. El gran bloqueo que tiene esta ciudad para el desarrollo industrial es que estamos a tope de suministro. Cualquiera que quiera llevar a cabo una actuación más allá del funcionamiento normal tendría que hacer frente a la construcción de una subestación eléctrica, pagar 2,5 millones y entregársela a Iberdrola, lo que, sin duda, es un freno importante.

-¿Qué problemas hay con el Plan Local de Empleo?

-No lo podemos llevar a cabo. La legislación impide que un Ayuntamiento que ha destinado recursos para ello pueda llevar a cabo un pequeño plan de empleo para dar trabajo a su gente, porque las políticas activas de empleo corresponden exclusivamente a la Comunidad Autónoma. Estamos mirando a ver qué vuelta le podemos dar; cómo podemos fomentar el empleo pero de forma interna. Es decir, que los recursos que pongamos para ello sean para los parados de Santo Domingo de la Calzada, no de otras localidades. Y en eso estamos.

-No se pudo aprobar el Presupuesto del 2016. ¿Cómo va el del 2017?

-Estamos trabajando en ello. Solo nos hace falta que la Intervención municipal nos diga de qué recursos dispone el Ayuntamiento, con las previsiones de ingresos y el techo de gasto que ha marcado el Gobierno, para poder disponer de una oferta de gasto que pueda ser valorada, no solo por los corporativos sino también por la gente. En principio, de cara a este año igual no es tan difícil como el pasado que salga adelante: las obras principales ya están encauzadas y el tema del agua es algo obvio para todos. Ya no lo digo yo sino también la gente, y es algo que asumo totalmente, que el Ayuntamiento tiene que dedicar recursos todos los años hasta solucionar el tema de la red de abastecimiento. Respecto a la participación, la idea es seguir en la línea anterior. Es decir, el Ayuntamiento aparca una serie de recursos para que la gente decida qué se puede atender con ellos, sabiendo que tienen que ser siempre inversiones; que no puede ser gasto corriente de cualquier forma, es decir, que ese dinero se tiene que reaprovechar, etc. No creo que haya especial discrepancia este año.