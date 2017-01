El Ayuntamiento de Cervera reduce su deuda en 1,5 millones en un año y medio

La alcaldesa de Cervera del Río Alhama, Estrella Santana, informó ayer -en un Pleno ordinario- sobre las deudas del Ayuntamiento, como ya hizo en el año 2015 cuando accedió al cargo, y destacó la reducción en 1,5 millones de euros.

DEUDA ACTUAL uTotal: 4.000.722,89 euros uPlan de pago a proveedores: 1.294.771,52 euros uFacturas proveedores: 567.466,89 euros uComunidad Autónoma: 576.779,54 euros y 108.000 uDos créditos con Bankia: 43.958,49 y 38.158,24 euros uGestora del balneario: 1.202.941,47 de deuda y 37.861,12 de indemnización (según la empresa la cantidad es mayor).

Antes comentó la existencia de un nuevo desembolso pendiente del que no se tenía constancia. Se trata de 108.000 euros que no estaban reflejados en las cuentas municipales ya que hasta diciembre no llegó la notificación de Política Territorial del Gobierno de La Rioja.

Esta cantidad corresponde a la liquidación de las certificaciones de obras de la depuradora del balneario de La Albotea que debe abonar el Ayuntamiento a la Comunidad Autónoma de La Rioja. La liquidación llegó en diciembre pero la depuradora se edificó en el año 2012.

Santana reiteró que en ningún momento en esta legislatura el equipo de Gobierno ha tenido conocimiento alguno sobre esta deuda.

Respecto al total que el Consistorio cerverano debe, ha pasado de 5.557.558,72 euros en junio del 2015 a 4.000.722,89 euros a fecha de ayer lunes (incluidos esos imprevistos 108.000 euros).

La cifra más cuantiosa, la del plan de pago a proveedores, se reduce de 1.849.673,63 euros a 1.294.771,52. Otra, la de facturas pendientes de pago a proveedores, desciende de 1.330.640,56 euros a 567.466,89.

La deuda con la Comunidad Autónoma en junio del 2015 era de 659.069,32 euros y queda ahora en 576.779,54 euros más los 108.000 citados antes. El Ayuntamiento ha solicitado aplazar y fraccionar el pago de esta última cantidad como ya hizo con el resto de dinero que tiene que abonar a la administración regional.

Los dos préstamos con Bankia pasan de 108.286,67 euros a 43.958,49 y de 93.502,95 euros a 38.158.24 y se espera liquidarlos este año.

Por otro lado está la deuda con la gestora del balneario de La Albotea, Tres Mares S.A., que se mantiene en 1.202.941,47 euros y la indemnización a la misma de 37.861,12. La empresa solicita 1.392.207,10 euros y 1.064.842,56 respectivamente.

Santana quiso dejar claro que la prioridad de su equipo de Gobierno es continuar con la reducción de la deuda y que el Ayuntamiento está en una situación en la que ni siquiera puede solicitar un crédito para realizar obras importantes.