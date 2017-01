Al río Oja todavía no se le antoja

Dicen en Santo Domingo de la Calzada que «el Oja baja cuando se le antoja»... Pues bien, todavía no es el caso. A 9 de enero, el cauce del río se muestra completamente seco; ni gota de agua a su paso por el término municipal. A lo sumo, se aprecian algunas zonas del mismo húmedas, indicador de que no anda (o no andaba) demasiado lejos bajo el lecho fluvial. Aunque ya no hay rastro de ella, también hay quien asegura que la vio discurrir no hace mucho cerca del canal nuevo, entre los millones de piedras que conforman un cauce exageradamente ancho, ya que, aunque no transporta agua durante la mayor parte de los meses, cuando esta baja con cierto ímpetu muerde terreno a las riberas y se amplía, como viene sucediendo en los últimos años.

La actual imagen del Oja no es, por otra parte, extraña. Al contrario, cada vez parece repetirse con más frecuencia. El año pasado, sin ir más lejos, el agua no se dejo ver hasta el 11 de enero. Probablemente, este año ocurra exactamente lo mismo, porque se anuncian cambios para esta próxima semana: lluvias a partir del martes y la posibilidad -de momento es solo una tendencia- de que a partir del viernes caiga algún copo de nieve que llene de blanco, de una vez por todas, la despensa natural que es la sierra de la Demanda. Ojalá, porque en los canales -visible referencia de las existencias- el nivel de agua continúa descendiendo.

El pasado año fue especialmente seco, algo de lo que muchos calceatenses pueden dar fe: lo vivieron en sus hogares. De acuerdo con los datos recogidos en la estación agroclimática de Santo Domingo de la Calzada, la precipitación acumulada durante el 2016 fue la siguiente: enero, 45 litros por metro cuadrado; febrero, 113,6; marzo, 71,4; abril, 49,6; mayo, 23,8; junio, 10,4; julio, 12,4; agosto, 3; septiembre, 10; octubre, 13; noviembre, 92,8, y diciembre 8,2 litros por metro cuadrado.