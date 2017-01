«Cuando te presentas, quieres ganar, no andar a medias tintas»

A veces la experiencia no es un grado. Ejemplo de ello es Beatriz Olarte, una najerina de 27 años que, pese a su juventud, ya ha sido nominada como mejor ingeniera novel del año 2016 en Inglaterra.

- En primer lugar, ¿cómo llega al concurso?

- Todo empieza hace más de dos años cuando Expert realiza una gran expansión en el norte de Inglaterra y construye una nueva fábrica con intención de dar cubierta a nuevos clientes con proyectos más grandes. Para promocionarse envía una solicitud a un concurso para el norte de Inglaterra y varios meses después recibimos la nominación como empresa que mejor forma a los trabajadores. En la gala salimos galardonados como empresa que mejor formación da y mejor estrategia de negocio. A partir de ahí es cuando empezamos a pensar que si hemos sido galardonados como empresa que mejor formación da, sería un paso más allá demostrar que tiene a los mejores profesionales y por medio de una revista de ingeniería leemos la existencia de este concurso.

- ¿Qué debía cumplir para poder presentarse al concurso?

- Ser ingeniero menor de 28 años y trabajar en Inglaterra. Para la valoración, además, se tenían en cuenta el currículum, los méritos propios anteriores (en mi caso un premio y una patente) y nivel de estudios. Respecto a los proyectos, la innovación y la contribución en ellos, no se especificaba más.

- ¿Hasta dónde creía que iba a llegar en el concurso?

- Cuando me llegó la nominación me vi sorprendida. Yo tenía fe en mis opciones, sabía que cumplía todos los requisitos y que, por el tipo de industria en el trabajo, la innovación está a la orden del día. El único miedo que podía tener era la barrera lingüística pero lo miré más como una oportunidad de demostrar que era una barrera superada. Cuando envías una candidatura a un concurso así lo haces porque quieres ganar, no andar a medias tintas. Es mucho tiempo y dedicación el que tienes que emplear como para malgastarlo.

- Y ahora, ¿cuáles son sus planes de futuro?

- Ahora mismo ya tengo nuevos retos para este 2017. Hasta ahora estaba más centrada en el diseño, pero ahora me voy a mover hacia proyectos, eso sí sin dejar de lado el diseño. Creo que me va a dar una visión más global y a adquirir más responsabilidad.