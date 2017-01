El PP de Santo Domingo resume la gestión del PSOE en el 2016 de «año perdido»

El PP resumió su balance de la gestión municipal en el 2016 en Santo Domingo de la Calzada en «un año perdido, con un equipo del PSOE sin ambición, que no ha acometido ninguna actuación de relevancia; de muchos gestos y pocas acciones». «Un mal gobierno -remató el portavoz 'popular', David Mena-, porque su discurso queda desmentido por la realidad», de lo que dijo tener «ejemplos por doquier».

En su enumeración de los mismos comenzó indicando que «la gestión de la ciudad por el PSOE cuesta más cara a los calceatenses que la del PP», porque «entre sueldos y retribuciones recibe por parte de todos 100.300 euros anuales, 26.830 más en la anterior legislatura recibía por los mismos conceptos el PP».

Mena insistió en que en marzo se cumplirán dos años y la obra de inversión en la red de agua, «aprobada, presupuestada y financiada mediante convenio en marzo del 2015 seguirá sin concluir». Y añadió: «Que nos pongan por excusa en la tramitación una servidumbre de paso de unos 3.000 euros, en que los propietarios estaban receptivos y a favor de la obra, es ridículo».

El edil también criticó que no haya comenzado aún la rehabilitación del edificio del Corregimiento, «cuando las otras dos ciudades subvencionadas por el mismo criterio y el mismo día llevan ya tiempo con ellas». Censuró al PSOE que no fuera capaz de sacar adelante el presupuesto 2016 ni de intentar llegar a acuerdos con ellos o con IU. «No se puede gobernar en mayoría absoluta sin tenerla», dijo. Indicó que la adjudicación del centro joven y ludoteca sigue siendo «ilegal» desde enero del 2016; que el equipo socialista rechazó firmar un convenio con Cáritas parroquial por 3.000 euros; que no sabía nada del Plan de Empleo Municipal, de la Agencia de Desarrollo Local, ni de mociones aprobadas para la iluminación de la Avenida de Nájera; el estudio-inventario de la masa forestal o el incremento de las ayudas de urgente necesidad.

Javier Azpeitia añadió que en el tiempo transcurrido de legislatura «no se ha planificado nada que pueda traernos desarrollo para el futuro». «No hay iniciativa», lamentó.