Un joven de 18 años, herido en un accidente de tráfico en Cervera

Cervera comenzó el año mal, con un accidente de tráfico en la carretera LR-123, a poca distancia de la entrada al municipio. Viajaban cuatro jóvenes y uno de ellos, de 18 años y vecino de Tudela (Navarra), resultó herido.

El suceso tuvo lugar ayer pasadas las ocho de la mañana. El vehículo, un BMW serie 3 coupé, se salió de la vía por causas que se desconocen cuando circulaba por la LR-123 en dirección a Cervera, muy cerca del mirador de La Caseta y a escasos doscientos metros del casco urbano.

El turismo cruzó el carril contrario, salió por la izquierda de la carretera y chocó de forma fronto-lateral por la parte del copiloto contra un sifón de riego de cemento.

Según los rastros de piezas del coche y las marcas en el asfalto y la montaña, después del impacto siguió por la roca junto a la cuneta dejando intacta la señal situada junto al sifón. Regresó a la carretera volcado y con una rueda (la del impacto) arrancada.

Un particular alertó al SOS Rioja, que movilizó a los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud, bomberos del CEIS y Guardia Civil. En el vehículo viajaban cuatro jóvenes varones, uno de ellos, de 18 años, resultó herido y fue trasladado al Servicio de Urgencias de la Fundación Hospital de Calahorra. El chaval reside en Tudela (Navarra) y estaba en Cervera pasando la Nochevieja con su familia del pueblo. Posteriormente, según ha podido saber Diario LA RIOJA, fue llevado a Pamplona al Hospital de Navarra para valorar su estado. Sufrió un fuerte golpe en la espalda que podría afectar a alguna vértebra aunque no tenía pérdida de movilidad.

No fue el único accidente del primer día del año 2017 en Cervera. Otro joven, natural de Igea, se salió de la vía en la LR-123 con su vehículo, entre el balneario de La Albotea y el polígono de La Rate, a la altura del punto kilométrico 14,500. Ocurrió de madrugada, no hubo daños personales que lamentar y no se requirió la asistencia de los servicios de emergencias.

Otro herido en Cenicero

SOS Rioja también informó de otra salida de la vía, en este caso en la autopista AP-68 a la altura del punto kilométrico 109, sentido Bilbao, en el término de Cenicero. Resultó herido un vecino de Albelda de Iregua de 55 años que fue trasladado al hospital San Pedro de Logroño. Acudieron los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud, bomberos del CEIS, Guardia Civil y del centro de control de la AP-68. El hombre quedó atrapado bajo el vehículo pero no sufrió heridas graves.