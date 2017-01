Lincoln es la Navidad

Lincoln brilla más que nunca en Navidad. Esta ciudad del centro-este de Inglaterra sitúa en estas fechas en el entorno de su imponente castillo y el casco histórico que le rodea un mercado navideño tradicional, que se caracteriza por ser el más antiguo del Reino Unido.

Entre sus más de 350 puestos que atraen cada año a unos 200.000 turistas de toda Europa se ha paseado María Inés Romero Gil, una sorzanera de 29 años que llegó a este rincón de Inglaterra en agosto del 2015.

María Inés aterrizó en Lincoln para seguir los pasos de su novio, que había encontrado trabajo por estos lares. A ella, con el título de Ingeniería Técnica de Obras Públicas e Ingeniería Mecatrónica, le pareció una buena oportunidad para aprender inglés.

«Lincoln está rodeada de piezas de cereal y granjas, como Sorzano»

En el año largo que lleva en esta ciudad, con una población semejante a la de Logroño pero de mucha mayor extensión ya que sus habitantes residen en casas con jardín o adosados, ha pasado por diferentes empleos. «He trabajado limpiando y en una fábrica. Aquí no resulta difícil encontrar trabajo si no te importa trabajar en cualquier cosa», señala, aunque admite que ahora está «muy contenta» porque ha conseguido un puesto en una ingeniería, con lo que puede crecer profesionalmente en lo suyo.

Lincoln está suponiendo una gran experiencia para María Inés, que a veces se siente mucho más «en casa» de lo que pudiera parecer. «Lincoln me recuerda a Sorzano por la humedad en el ambiente y en las casas. Además la ciudad está rodeada de piezas de cereal y de granjas», describe. Así que el paisaje no le resulta del todo ajeno.

Y eso que Lincoln se trata de una ciudad histórica, con calles forradas en piedra y empinadas, preciosos edificios singulares de aire inglés en el centro urbano, una bellísima catedral de estilo gótico y su emblemático castillo. «Es bonita», define la riojana.

A ella le encanta la cantidad de árboles y de espacios verdes que posee. «Son ideales para ir a andar», apunta. Lleva peor los atascos que se forman «todos los días y a todas horas».

Para no incrementarlos, ella ha tomado por costumbre desplazarse en autobús urbano. Una rareza allí. «Cuando quedo con gente y hay alguien nuevo, lo primero que el resto le comenta es que he ido en el autobús. Para mí no tiene nada de especial, pero aquí no se trata del medio de transporte favorito. Siempre va casi vacío», relata. Apunta que puede que su elevado precio y su ineficiencia tengan algo que ver. «Pero las distancias son bastante grandes para ir andando, por lo que lo uso a diario».

En eso añora Logroño. Y no sólo por «su calidad de vida», sino también por «la comida».