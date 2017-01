El TSJR anula la adjudicación, hace 19 meses, del servicio de limpieza viaria de Santo Domingo

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) ha estimado en parte un recurso interpuesto por la empresa 'Fomento de Construcciones y Contratas' (FCC) y, derivado de ello, anulado la resolución del Pleno celebrado el 22 de mayo del 2015 -aprobada con los votos del entonces equipo de Gobierno PP y PR+-, por la que se adjudicó el contrato del servicio de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos a a la empresa 'Valoriza Servicios Medioambientales'.

El TJSR insta, ahora, a «efectuar una nueva valoración técnica y una nueva adjudicación que cumplimenten los requisitos de motivación exigidos por el artículo 151.4 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP)».

Según adujo FCC y recoge la sentencia, «el acuerdo de adjudicación no está fundamentado ni se especifica cuáles son las características y ventajas de la proposición del adjudicatario que le hacen merecedor de la adjudicación, limitándose a hacer una trasposición de las puntuaciones del informe técnico de valoración de las ofertas, que no contienen ninguna explicación concreta de la puntuación dada a cada empresa y entendiendo que es insuficiente la utilización de términos tan genéricos como 'buenos', 'muy buenos', 'lógicos' y 'compatibles' y, en muchos casos, coincidiendo para distintas empresas los calificativos, lo que hace que no se pueda conocer en que se ha basado la valoración».

El TSJR considera que «asiste la razón a FCC» y que, por tanto, su recurso «debió encontrar favorable acogida parcialmente» por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que sin embargo lo desestimó. Por ello, la Sala considera que tanto la resolución administrativa del TACRC como la del Pleno son «contrarias a derecho» y las anula.

La sentencia pone en una complicada tesitura al Ayuntamiento, cuyo equipo de Gobierno socialista estaba en la oposición cuando se realizó la adjudicación y, además, la criticó. De hecho, el PSOE no asistió a la sesión plenaria en la que se aprobó (tampoco el concejal de IU), al considerar una «cacicada» del equipo PP y PR+ que se llevara a un pleno, dos días antes de las elecciones municipales, un asunto que, en su opinión, podía «hipotecar parte de la gestión futura del nuevo Ayuntamiento» que surgiera de las urnas.

El Ayuntamiento, a la espera

Su petición de que se dejara sobre la mesa cayó en saco roto y, finalmente, el contrato, con una duración de cuatro años, se adjudicó por 1.845.104 euros. El entonces alcalde, Javier Azpeitia, justificó que «no quedaba más remedio que meterlo hoy (por el pleno del 22 de mayo del 2015), o nos salíamos de plazo».

El recurso de FCC iba dirigido contra el TACRC, la empresa 'Valoriza Servicios Medioambientales' y el Ayuntamiento. Ahora, contra la sentencia del TSJR solo cabe recurso ante el Tribunal Supremo y mañana expira el plazo para hacerlo.

El equipo de Gobierno estaba a la espera, ayer, de ver qué decisión adoptaba la actual adjudicataria del servicio, para actuar en consecuencia. «Si recurre, el Ayuntamiento coadyuvará en ese recurso», indicó el alcalde, Agustín García Metola, en el pleno del martes. Es decir, se uniría en la defensa de los intereses del Ayuntamiento, «que es mi primera obligación -subrayó- desde el momento en que tomé posesión del cargo de alcalde. Yo critiqué aquel acuerdo de pleno y sin embargo ahora lo tengo que defender», dijo.