Más de un centenar de villametrenses se concentran en apoyo al todavía alcalde

Más de un centenar de vecinos de Villamediana de Iregua se concentraron ayer en la plaza Cándido Sarramián, frente a la Casa Consistorial, para mostrarle su apoyo al todavía alcalde, Rubén Gutiérrez, y rechazar la moción de censura pactada por PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida que, previsiblemente, le desalojará de la Alcaldía villametrense el próximo 2 de enero.

Personas de todas las edades participaron en este acto de protesta, que convocaron los jóvenes, y en el que se pudieron leer carteles como 'Todos con el alcalde', 'Así no' y 'No a la moción'. Gutiérrez está investigado, al igual que otras tres concejalas del equipo de gobierno, por votar a favor de la aprobación del Plan General Municipal que significaba la legalización del chalé del expresidente de La Rioja, Pedro Sanz, en la pasada legislatura.

Yoana García, portavoz de los jóvenes que promovieron la concentración, defendió la gestión que durante algo más de un año ha realizado Gutiérrez al frente del Consistorio de Villamediana, ya que «pide opiniones y nos pregunta a los jóvenes, cosa que ninguno de los alcaldes anteriores había hecho».

«Quieren echar a un regidor que está haciendo por Villamediana», criticó un asistente a la protesta

Además, aseguró que el actual regidor «piensa en el pueblo, no en él». «La moción que han presentado PSOE, Ciudadanos e IU no tiene más argumentos que llenarse los bolsillos», abundó.

En similares términos se manifestó Eugenio Ramos. En opinión de este jubilado, las tres formaciones que han acordado la moción para apear a Gutiérrez de la Alcaldía «quieren ganar con muy malas artes, lo que no han ganado con los votos». «Quieren echar a un alcalde que está haciendo por el pueblo y que es comunicativo», criticó. Ramos no entiende que intenten quitarle ahora el bastón de mando. «¿Por qué no lo dijeron en su momento?», se preguntaba ayer en referencia a cuando asumió la Alcaldía de Villamediana, en sustitución de Tomás Santolaya en octubre del 2015.

Olga Ramos tildó de «injusticia» lo que está sucediendo en Villamediana y apuntó que sobre Juan Pedro Martínez, uno de los ediles del PSOE, pesa una resolución de demolición por presuntamente haber ampliado de forma ilegal un calado.

Por su parte, Diego Moreno censuró que la moción se sustente en los «personalismos» y cargó directamente contra Modesto Fernández, actual portavoz de Ciudadanos, grupo que tras las elecciones municipales del 2015 suscribió un pacto de gobernabilidad con el PP que forzó la renuncia de Tomás Santolaya, pero permitió a los populares retener el Ejecutivo local. «Fernández mintió cuando dijo que todo iba a terminar con la dimisión de Tomás y ahora va a por Rubén», denunció este joven que recordó que el representante 'naranja' ocupaba el octavo puesto en las listas del PP en la pasada legislatura.