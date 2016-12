PSOE, Ciudadanos e IU, partidos que han acordado la moción de censura que se debatirá el próximo 2 de enero en Villamediana de Iregua, tumbaron ayer el proyecto de presupuestos municipales para el 2017 que el PP llevó a pleno a once días de que, previsiblemente, el pacto entre las tres formaciones citadas lo desaloje del Gobierno local.

Insólitamente en el salón de plenos no había ayer un asiento libre, y un par de vecinos tuvieron que quedarse de pie, para presenciar esta sesión de carácter extraordinario. Entre el público se encontraban numerosos jóvenes, partidarios del todavía alcalde, Rubén Gutiérrez, al que recibieron con aplausos cuando entró en la sala.

Gutiérrez está investigado, junto a otras tres concejalas del actual Ejecutivo municipal, por votar a favor en la pasada legislatura de la aprobación del Plan General Municipal que significaba la legalización del chalé del expresidente de La Rioja Pedro Sanz.

El pleno, con un único punto en el orden del día, registró varios momentos de tensión, cuando el regidor y los portavoces de PSOE, Ciudadanos e IU se enzarzaron en una discusión en torno a la oportunidad o no de presentar unos presupuestos cuando el horizonte de una moción de censura está tan próximo. Gutiérrez insistió en reiteradas ocasiones en que aprobar estos presupuestos se trataba de una cuestión de «responsabilidad». «Pese a las reticencias políticas que pueda haber, los he hablado con todos los grupos y han estado sobre la mesa desde noviembre», completó.

El aún primer edil recordó que, de no aprobarse, se tendrían que prorrogar los del 2016, que no incluyen conceptos como el sueldo que conlleva el nuevo puesto en intervención y que «las inversiones se paralizarían». «No me da la gana que Villamediana se quede parado», les dijo a los otros grupos.

En cambio, la portavoz del PSOE, Ana Belén Martínez, consideró que lo «responsable y coherente» era rechazar estas cuentas, dado que «el día 2 habrá un nuevo equipo de gobierno». «Con una moción de censura en marcha no se pueden aprobar unos presupuestos», le contestó a Gutiérrez.

En similares términos se expresó el portavoz de Ciudadanos, Modesto Fernández, quién le preguntó al todavía alcalde que «para qué haces un pleno si sabes que vamos a votar en contra». Asimismo, le recordó que el Gobierno de La Rioja prorrogará sus cuentas y el Ayuntamiento de Logroño también lo hizo el año pasado «y no pasa nada». «Alucino con vuestra postura», respondió Gutiérrez.

Dado el cariz que iba tomando el pleno, el portavoz de IU, Jesús Ángel Cámara, espetó al regidor que «más que un alcalde, pareces un inquisidor de lo que planteamos cada uno».

Finalmente, el portavoz del PR+, Rubén Sáenz, justificó la abstención de su formación dado que «llevamos muchas semanas trabajando en estos presupuestos» y en los que dijo se han atendido las demandas de las asociaciones y «de la gente de la calle».

Los siete votos en contra de PSOE, Ciudadanos e IU provocaron que no prosperasen estas cuentas, que sumaron los cinco a favor del PP y la abstención del PR+. Con un «espero que antes del primer trimestre del 2017 tengamos unos presupuestos en este Ayuntamiento», Gutiérrez dio por terminada la sesión.