«Es modificable, hay más vías porque hay antecedentes»

Entre los compañeros de equipo de Gobierno de la socialista Rivado se debatían entre el optimismo y la resignación. Leopoldo García (PR) era positivo al afirmar: «Seguimos pensando que es modificable, que hay más vías porque hay antecedentes», en referencia a la modificación del cauce del río Zadorra en Vitoria.

Javier Redondo (Ganemos), en cambio, no parecía tener tantas esperanzas pero sí estaba convencido: «Haro necesita seguir protegiendo ese sector industrial, queremos que siga creciendo, pero también que el sector aporte ideas. Ahora no existe una posición unitaria por parte de las bodegas». Por otra parte, el portavoz de la oposición, el popular José Ignacio Asenjo, se mostró moderadamente resignado: «No vamos a ir en contra de la ley, el Ayuntamiento debe acatar lo que dice la UE, pero las instituciones permanecen y las personas van y vienen. Donde hoy no se puede construir mañana puede que sí, puede haber más alternativas».

José Ignacio Asenjo instó al equipo de Gobierno del Consistorio jarrero a «seguir trabajando y peleando para que, en su día, sí se pueda construir en el barrio de La Estación porque creo que se puede solucionar».