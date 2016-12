Los responsables de Cruz Roja de Nájera han tomado el acuerdo de no colocar este año las luces navideñas en la peña Malpica, aunque se ha decidido adornar el puesto, que se encuentra muy cerca de la harinera, en la antigua carretera nacional. Según ha explicado Adolfo Fernández «hemos decidido que no merecía la pena tanto esfuerzo para que luego falle el generador, haya niebla o simplemente no nos apetezca subir con la gasolina a encenderla durante la noche».