Cs presenta una enmienda a PGE de 1 millón para la fase II del soterramiento

Logroño, 18 may (EFE).- Ciudadanos (Cs) de La Rioja ha resaltado hoy que su grupo parlamentario en el Congreso ha logrado introducir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 una enmienda por valor de un millones de euros, que permitirá iniciar este año la fase II del soterramiento del ferrocarril en Logroño.

El portavoz autonómico de Ciudadanos La Rioja, Pablo Baena, ha resaltado en una nota que esta enmienda supone "el primer paso y un punto de partida para poner en marcha una infraestructura que vertebra Logroño y La Rioja en una clara apuesta por las infraestructuras".

Baena ha defendido el "compromiso real de Ciudadanos por La Rioja al recoger una demanda histórica y necesaria para los riojanos".

El portavoz de la formación naranja ha puesto en valor las 92 enmiendas presentadas por Cs por un valor total de 95 millones de euros para toda España, obtenidas reordenando otras partidas sin que supongan un aumento del gasto total.

Baena ha reconocido que la negociación ha sido "dura" debido a un Gobierno del PP "inmovilista".

"En Cs hemos optado por el realismo y la exigencia en la negociación y no por el sectarismo, la pancarta y la confrontación del NO es NO", ha afirmado.

También ha insistido en que es posibles aportar estabilidad y dar un giro a los presupuestos.

"Nuestro trabajo y negociación en estos presupuestos ha dado sus frutos, porque hemos conseguido aumentar el gasto social un 3,5 por ciento y el sanitario en un 3,4", ha asegurado.

Además, ha dicho que se ha conseguido bajar impuestos como el IRPF y 52.000 pensionistas riojanos se beneficiarán de la subida de las pensiones, así como 10.000 jóvenes riojanos obtendrán el complemento salarial para conseguir un salario digno y seguir formándose.

Por otra parte, la RED Cervera recibirá 500 millones de euros para invertir en I+D+i y ayudar a pymes riojanas.

"Por todo ello, pedimos responsabilidad al PSOE para que, al menos, se abstenga en la votación de los Presupuestos; de lo contrario nos gustaría que el diputado riojano César Luena explique qué medida de los 8.000 millones de euros en propuestas sociales incluidas por Ciudadanos en los PGE no le gusta", ha concluido.