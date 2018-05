Bengoa ensalza la sanidad riojana como una de los más efectivas del país

(Corrige la LG5005 en el penúltimo párrafo por una mayor concreción por parte de Diego Bengoa)

Logroño, 18 may (EFE).- El coordinador general del PP en La Rioja, Diego Bengoa, ha ensalzado hoy el sistema sanitario de la comunidad como uno de los "más efectivos" del país y ha asegurado que así es valorado por profesionales y pacientes.

Bengoa ha hecho estas declaraciones en una rueda informativa en la que ha analizado la evolución del modelo sanitario desde que se inició la transferencia de esta competencia a las comunidades autónomas en el año 2002.

Ha argumentado su afirmación citando datos del último barómetro sanitario, donde "el 76,4 por ciento de los riojanos reconoce que funciona bien o muy bien", y ha asegurado que esta "ha sido la tónica de los últimos diez años".

También ha indicado que la media de espera para una intervención en La Rioja es de 48 días, mientras la nacional se sitúa en los 104 días; por lo que "está muy por debajo de la media española".

Por ello, ha dicho, "la mayoría de las personas considera que el sistema da respuesta a sus necesidades" y que La Rioja dispone de "una sanidad pública moderna, cercana y de calidad".

Además, ha defendido la gestión de este servicio, que "es un éxito compartido por todos los riojanos y sustentado diariamente por grandes profesionales", ha dicho.

"Tenemos un modelo de calidad que se ha convertido en una seña de identidad para la región en la que los profesionales de vanguardia se merecen permanecer al margen de la disputa política".

En este punto se ha referido al resto de formaciones políticas para que saquen este tema fuera del debate político "demagógico e irresponsable".

Ha hecho un llamamiento específico al "principal partido de la oposición", el PSOE, para que abandone "la estrategia de calumnias que ha retomado en las últimas fechas, con la que intenta sacar un rédito electoral muy cuestionable" porque, ha indicado, "sus ataques demagógicos ni son ciertos, ni son justos".

También ha animado al resto de formaciones políticas a plantear, "en los foros adecuados", las cuestiones que consideren necesarias, siempre que sean para "sumar a un mejor funcionamiento y no para restar".

Sobre la evolución del sistema, desde que se transfirió esta competencia a las comunidades autónomas, Bengoa ha recordado que "se tuvo que construir de la nada para adaptarlo a una sociedad pequeña, con alta esperanza de vida y muy dispersa en el territorio".

De cara al futuro, ha precisado que el PP se ha fijado sus propios retos y objetivos, entre los que ha destacado la atención cronificada a través de un programa abierto en el que participen profesionales de atención especializada y primaria, así como los propios pacientes.

"Queremos abrir la puerta al ciudadano para que participe en la gestión de su salud facilitando herramientas para ello", ha comentado Bengoa, quien ha incidido en la "corresponsabilidad entre usuarios y profesionales para la mejora del sistema".

Ha criticado que el resto de partidos siguen "diciendo lo mismo desde hace diez o quince años" porque, ha explicado, "la situación poco tiene que ver" con aquellos años y las "iniciativas tampoco pueden ser las mismas".

Por ello, ha asegurado que el PP "no se conforma con el actual modelo" y quiere "seguir trabajando en eficiencia y transparencia".

En relación a la no asistencia de la consejera de Salud, María Martín, a una reunión con la Plataforma de la Sanidad el pasado día 16; Bengoa ha indicado que no acudió porque "la Plataforma dijo a principios de febrero que no era una interlocutora válida" y que, por eso, "no acudió".

Sin embargo, ha indicado que "sí asistieron tres técnicos y que desde la Consejería se dará una respuesta" a las peticiones de la Plataforma.

Respecto a los contratos de externalización de servicios médicos que mantiene esta Consejería con la empresa Viamed y que la Plataforma pide revertir al sistema público, Bengoa ha recordado que "aún no se ha renovado el contrato".

Además, ha aseverado que "es uno de los más bajos de toda España" y ha resaltado que le parece "curioso" que "se critique este cuando en Andalucía han renovado otro de mayor cuantía".