Sáinz reconoce que no se abrirá CCR hasta adjudicar nuevo modelo de gestión

Logroño, 16 may (EFE).- El portavoz del Gobierno municipal de Logroño, Miguel Sáinz, ha reconocido hoy que el Centro de la Cultura del Rioja (CCR) "no abrirá sus puertas hasta que no se adjudique un nuevo modelo de gestión", aunque las obras de reparación de la cubierta finalicen antes y esté adjudicado el nuevo director.

Sáinz ha explicado, a preguntas de los periodistas tras finalizar la rueda de prensa donde ha informado de los asuntos tratados en Junta de Gobierno, que "la apertura del CCR pasa por un nuevo modelo de gestión y pueden transcurrir varios meses para su adjudicación, aunque las obras de la cubierta estén finalizadas".

Entre los pasos previos para la reapertura del CCR, cerrado en junio de 2016, ha indicado que es necesario contratar a la empresa que reparará las obras de la cubierta del edificio, nombrar al nuevo director y resolver el contrato con la anterior adjudicataria.

Respecto a la reparación de la cubierta, ha avanzado que "ya hay una empresa propuesta por la Mesa de Contratación, aunque estamos pendientes de que presente toda la documentación necesaria para proceder a la adjudicación de estas obras, que será cuestión de días".

Sobre el nuevo director del CCR, ha comunicado que "el proceso de selección convocado para su elección está prácticamente culminado", por lo que prevé que el tribunal de la oposición "propondrá en breve un nombre".

También se ha referido a la rescisión del contrato con la anterior empresa adjudicataria de la gestión del CCR, que "actualmente está en suspenso y en breve será rescindido, siguiendo los pasos administrativos que marca la Ley de Contratos".

Por lo tanto, una vez que el anterior contrato esté resuelto y se nombre a un nuevo director, el Ayuntamiento comenzará a trabajar "de inmediato en un nuevo modelo de gestión del CCR, que se licitará en unos meses, con las obras de la cubierta finalizadas", ha subrayado.

Estas obras se llevarán a cabo durante este verano, según el portavoz, quien ha lamentado que "la oposición se quiera apuntar tantos cuando sabe que el nombramiento del nuevo director del CCR y la adjudicación de la empresa que reparará la cubierta es algo inminente", en alusión a la petición presentada ayer por el Grupo Municipal Socialista.