Cs propone elaborar a la vez el calendario laboral y escolar en Logroño

Logroño, 16 may (EFE).- El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) de Logroño, Julián San Martín, ha propuesto hoy que el calendario laboral y el escolar de la ciudad se decidan conjuntamente para "favorecer la conciliación".

San Martín, en una rueda informativa, ha añadido que la pasada semana el Consejo Escolar de Logroño debatió y fijó los siete días festivos en los centros educativos de Logroño "cuando el calendario laboral de la comunidad ya está fijado desde hace un año".

Ha criticado que elaborar los dos calendarios por separado "no ayuda en nada a la hora de conciliar", ya que "las familias logroñesas necesitan un calendario laboral acorde con el escolar" y si el lunes Santo no es festivo, "no tiene sentido que ese día sí lo sea en los colegios de la ciudad".

San Martín se ha preguntado "cómo se puede conciliar los días 3, 4 y 5 de septiembre cuando los padres trabajan y los niños no empiezan las clases antes del día 6", o el 7 de enero, cuando tras dos semanas de vacaciones navideñas, "los padres tienen que volver al trabajo mientras que los hijos no tienen colegio".

También ha reprochado que estos dos calendarios "los fija la misma consejería de Educación, Formación y Empleo", por lo que "no tiene sentido que no tenga en cuenta la conciliación familiar a la hora de establecer los festivos en la comunidad".

La no concordancia de festivos escolares con los laborales, ha asegurado que "no ayuda a conciliar ni que a las personas decidan tener hijos", cuando lo que hay que fomentar son políticas que "ayuden a la natalidad y acaben con el crecimiento vegetativo negativo de la población, con más defunciones que nacimientos".

Por ello, ha propuesto que "el Consejo Escolar se reúna siete meses antes para poder decidir los días festivos en los centros educativos y poder conciliar así la vida laboral y escolar", en lugar de "aprobar el calendario laboral y medio año después el escolar".

Por último, ha precisado que "las ludotecas municipales son muy positivas y proporcionan un respiro, pero lo fundamental para poder conciliar son los horarios y los calendarios ".