Jenaro Díaz admite que está "cerca" de continuar como entrenador del Clavijo

Logroño, 16 may (EFE).- El entrenador asturiano Jenaro Díaz ha reconocido hoy a EFE que está "cerca" de cerrar un acuerdo con el Clavijo para continuar en el banquillo riojano la próxima temporada en la que el equipo de Logroño militará, con toda probabilidad, en la LEB Plata.

El presidente del club, Juan Bernabé, ha reconocido a EFE que Díaz es "la primera opción" para el banquillo y hoy el técnico ha admitido que ya solo faltan "flecos, pequeñas cosas" por cerrar en los próximos días para alcanzar un acuerdo que le ligue de nuevo al Clavijo.

El técnico ha incidido en que su idea es dirigir al equipo en la LEB Plata aunque conoce que el Clavijo -como ha confirmado Bernabé a EFE- volverá a presentar la documentación y las garantías económicas también de LEB Oro, por si este verano volviera a repetirse la situación del pasado, cuando ocupó una plaza vacante por el incumplimiento de otro club.

Díaz ha explicado que tras el descenso del Clavijo cree que "por responsabilidad, no era el momento de irse" sino de "intentar que el dar un paso atrás (en categoría) sirva para ganar impulso hacia adelante".

Ha asegurado que no ha contemplado la opción de entrenar en España "porque tengo claro que el Clavijo no iba a ser el segundo plato para mí"; reconoce, no obstante, que tuvo una oferta firme de un club de la liga china "pero no era el momento de pensar en dinero o en ego".

La LEB Plata será la próxima temporada -a falta de que lo apruebe la Asamblea de la Federación Española- una competición diferente a la de los últimos años; estará dividida en dos grupos, de 10, 11 o 12 equipos cada uno, que luego se cruzarán y, por último, los mejores jugarán una fase final.

Un sistema de competición en el que "de momento tampoco hay que pensar, porque falta que se apruebe y luego ver el calendario" pero "de cualquier modo, para el Clavijo será fundamental hacer una buena pretemporada y empezar bien".

Además, reconoce, también "será cuestión de acelerar antes que este año" porque, asume, el principal error de su equipo para acabar descendiendo fue el alcanzar su mejor rendimiento más tarde de lo que hubiera deseado.

Y de lo que no duda es de la calidad de sus jugadores "que en muchos casos han demostrado que, como mínimo, son jugadores de LEB Oro" con lo que "ojalá bastantes de ellos siguieran aquí" pero sabe que "no les van a faltar ofertas".

De hecho, el mejor jugador de la temporada en el Clavijo, el norteamericano Evan Yates, ya tiene equipo. Poco después de acabar la competición de la LEB Oro se incorporó al Ironi Nes Ziona de la máxima competición israelí.