Empresarios de Nájera reclaman mejoras en los polígonos y una FP adaptada

Logroño, 16 may (EFE).- Los empresarios de Nájera reclaman mejoras en los polígonos industriales, una Formación Profesional (FP)adaptada a la realidad industrial y personal cualificado.

Estas son algunas de la conclusiones de la reunión celebrada con las empresas najerinas de diferentes sectores de actividad con la Federación de Empresarios de La Rioja (FER), a la que han asistido su presidente, Jaime García-Calzada, y lo secretarios de Asociaciones sectoriales de esta organización empresarial.

La FER, en una nota, ha señalado hoy que las empresas de Nájera han reclamado personal cualificado, especialmente para el sector industrial, y una Formación Profesional más adaptada a la realidad que viven las empresas.

Han puesto como ejemplo la figura del administrativo en comercio exterior, que consideran "imprescindible" cuando una empresa realiza un proceso de internacionalización, pero "las carencias en Nájera de este tipo de perfiles hacen difícil el desarrollo y crecimiento de la actividad económica en la comarca", según la FER.

Por otra parte, las empresas de Nájera advierten que es necesario desarrollar mejoras en las distintas zonas y polígonos industriales, como una mayor limpieza, una mejor iluminación y un acceso rápido a internet.

Ha precisado que la fibra óptica no llega aún a las empresas industriales, por lo que la transferencia de datos e información es muy lenta y, "difícilmente, con conexiones tan lentas, se pueden poner en marcha proyectos e inversiones tecnológicas y del ámbito de las TIC".

Por ello, las empresas exigen mejores infraestructuras de internet, algo "fundamental" para el desarrollos de proyectos como la denominada Industria 4.0, ha dicho.

Las empresas consideran que, generalmente, "las administraciones públicas están muy distanciadas de las necesidades de las empresas, tienen unas tramitaciones muy largas y con plazos excesivamente amplios, que paralizan la actividad económica"; además de que "existe una excesiva burocracia y papeleo y deben estar más cercanas a los problemas de empresas y ciudadanos".

Otro de los temas analizados fue la carencia de infraestructuras de comunicaciones por carretera y por ferrocarril, dado que la no terminación de la Autovía del Camino A-12 hacia Burgos no favorece las comunicaciones con Madrid y las salidas rápidas por autovía y, al mismo tiempo, no hay comunicaciones por ferrocarril, lo que hace difícil cualquier traslado.

Las empresas han demandado comunicaciones viarias y ferroviarias para poder potenciar el turismo y el enoturismo de la zona, según la FER, cuyo presidente compartió también estas inquietudes con el alcalde de Nájera, Jonás Olarte, con quien se reunió después.

También se analizaron los problemas de los micro cortes eléctricos y suministro eléctrico, que, según sus datos, a menudo provocan daños "irreparables" y pérdidas económicas a la actividad empresarial y muy en concreto al sector industrial, por las paradas de producción y en las programaciones de las máquinas.

En este sentido, como ocurrió en Calahorra, la FER trasladará este problema a Iberdrola para analizar si es posible encontrar una solución.