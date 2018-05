Director CDTI urge a empresas de sectores tradicionales a invertir en I+D+I

Logroño, 16 may (EFE).- El director del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Francisco Marín, ha hecho un llamamiento a las empresas de "sectores tradicionales" a invertir más en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) porque "si no lo hacen, tendrán presente, pero no futuro".

Marín ha participado hoy en un encuentro con empresarios riojanos, en el que ha detallado los diferentes instrumentos de apoyo financiero que tiene para proyectos innovadores.

En la jornada ha participado también el gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), Javier Ureña, quien ha incidido en los instrumentos que en este mismo campo tiene esta entidad del Ejecutivo riojano.

El director del CDTI, a preguntas de los periodistas, ha afirmado que La Rioja "tiene una gran capacidad de mejora en sus cifras" de innovación y ha explicado que, por ejemplo, "un indicador de ello es que no logra las condiciones para superar su porcentaje del Producto Interior Bruto español".

Ha precisado que "La Rioja está haciendo los deberes para conseguirlo", pero "hay que pedir a las empresas de la región, sobre todo a las de sectores tradicionales, que se convenzan de que su futuro depende de la innovación".

Ha explicado que "esta misma situación ocurre en otras regiones españolas", donde, "tras superar la crisis, a las industrias en general les va bien, pero hay sectores conservadores a los que les queda la idea de que pueden mantener su posición sin invertir en innovación y eso es un gravísimo error" porque "tendrán presente, pero no futuro".

Ha incidido, como ejemplo, en que, desde 2012, el valor de las exportaciones españolas "de valor añadido" se ha doblado y eso "solo se logra si hay innovación".

Además, ha asegurado que, entre 2012 y 2016, la inversión en innovación por cada empresa española creció, de media, en 200.000 euros.

Son datos "no para estar satisfechos o para la autocomplacencia, pero sí para considerar que estamos en el camino adecuado", según Marín, para quien es un camino que desde el CDTI pasa, en 2018, por una reforma del tipo de ayudas que ofrece, que han pasado de cinco líneas a siete totalmente nuevas.

La aportación total de este organismo a esas siete líneas se concreta en unos mil millones de euros, cn el fin de que "no haya ningún proyecto que se quede sin financiar y ninguno que se financie doblemente", ha sybrayado.

También ha recordado que las empresas que trabajan en proyectos innovadores en el exterior, en entidades como la Agencia Espacial Europea o el CERN, recibirán ayudas por otros 700 millones.

"Somos conscientes de la situación de la innovación en España y de que esas cifras deben crecer, pero no son desdeñables, como no lo es que las empresas españolas hayan logrado 2.800 millones de euros entre 2014 y 2017 de los fondos europeos del Horizonte 2020", ha dicho.

Ha abogado porque "en España se realice un proceso para mejorar la captación de capital para las ideas" porque "nuestros emprendedores no suelen tener problemas para lograr 100.000 o medio millón de euros, pero sí cuando alcanzan un determinado nivel y para salir a un mercado global requieren dos o tres millones de euros", ha concluido.

Javier Ureña, por su parte, ha animado a los empresarios a aprovechar los recursos y ayudas disponibles en materia de innovación para mejorar su competitividad.

Ha recordado que el 57,3 % del presupuesto del Plan Estratégico de las Ayudas de la ADER se destina a apoyar los programas competitivos de las empresas, es decir, aquellos que se centran en implantar la innovación y la tecnología en los procesos industriales.

Esta legislatura, ha precisado, se han aprobado casi 300 proyectos sobre I+D+i con más de 45 millones de euros de inversión y 12 millones de subvención comprometida, a las que se suman otras líneas, como las del CDTI y los fondos europeos.