PSOE pide a Salud no prorrogar el contrato de 29 millones con Los Manzanos

Logroño, 15 may (EFE).- El Grupo Socialista registrará en los próximos días una proposición no de Ley, en la que insta a la Consejería de Salud a no prorrogar el contrato de asistencia sanitaria de procesos quirúrgicos con el Hospital Los Manzanos, de titularidad privada, que asciende a 29 millones de euros.

Así lo ha anunciado hoy el secretario de Sanidad del PSOE de La Rioja, Raúz Juárez, en una rueda informativa, en la que se ha referido a este contrato de gestión del servicio público, en la modalidad de concierto, para prestar asistencia sanitaria de procesos quirúrgicos y procedimientos intervencionistas, diagnósticos terapéuticos, que expira en noviembre próximo.

Los socialistas solicitan que este contrato no se prorrogue y que el importe del mismo se revierta al Hospital San Pedro, de titularidad pública, y que, según ha indicado Juárez, cuenta con tecnología y profesionales cualificados que pueden asumir, ha precisado, el servicio incluido este contrato, asignado a un hospital privado, como es el de Los Manzanos.

Ha añadido que el PSOE "no puede consentir que 29 millones de euros vayan a la sanidad privada, mientras que unos 6.000 riojanos no pueden tomar sus medicamentos por motivos económicos", según datos del Barómetro Sanitario del CIS.

Juárez ha criticado "la política privatizadora, de recortes y de exclusión" de la consejera de S, María Martín, que ella misma apoya y en la cual no tiene en cuenta a los riojanos".

El responsable de sanidad de los socialistas riojanos ha señalado también que en el PSOE "hemos escuchado a la consejera que su intención es revertir este tipo de contratos a la sanidad pública", a una sanidad que "es de todos los riojanos y que el Servicio Riojano de Salud con grandes profesionales podría asumir".

Por lo tanto, ha dicho que "está en la mano" de la consejera de Salud "aceptar que ha llegado el momento de acabar con esta privatización, o seguir consintiendo que 29 millones vayan a un centro hospitalario privado".

También ha informado de que el Grupo Parlamentario Socialista registrará preguntas en la Cámara sobre esta cuestión e, incluso, para conocer si se ha prorrogado ya el contrato o no, cuando faltan seis meses para que concluya su vigencia.

Juárez también ha analizado otros datos del CIS dentro del Barómetro del Sanitario, que indican que el 65,9 % de los riojanos, si tuvieran que utilizar un servicio sanitario y pudieran elegir, acudiría a un centro público para atención primaria y el 55,1 para atención especializa.

Ello significa que "más de la mitad de los riojanos quieren ir a la sanidad pública y el Gobierno de Ceniceros manda dinero a la privada", ha añadido Juárez, para quien este es un claro ejemplo de que "vive dando la espalda a la sanidad de La Rioja, es decir, excluyendo".