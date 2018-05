Rubio subraya "con orgullo" que en la UR "no se regala nada"

Logroño, 14 may (EFE).- El rector de la Universidad de La rioja (UR), Julio Rubio, ha pedido hoy a la comunidad universitaria que sienta "orgullo" de pertenecer a un cetro en el que "no se regala nada" y que "no se deja influir por nadie".

El rector de la UR ha hecho estas manifestaciones dentro de su discurso en el día en el que esta universidad conmemora el aniversario de su creación, de la que se cumplen 26 años.

En su intervención ha reflexionado sobre si la universidad pública ha perdido prestigio por "los últimos acontecimientos", en alusión al máster otorgado, presuntamente sin merecimiento para ello, a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por la Universidad Rey Juan Carlos.

"Rotundamente no, no ha habido deterioro ninguno", ha asegurado, sobre la imagen de una universidad pública española.

De forma específica ha aludido a la que él dirige y ha subrayado que "en la Universidad de La Rioja se hacen las cosas bien, aquí no se regala nada, aquí no nos dejamos influir por nadie, aquí la única influencia es la de la capacidad y el esfuerzo, la de la ciencia y el conocimiento".

La UR, ha dicho, es "una universidad pública, la que ha hecho, junto al trabajo de toda la sociedad y las aportaciones de los contribuyentes, avanzar a España a las mayores cotas de modernidad y bienestar que ha tenido nunca".

En un auditorio formado por la comunidad universitaria riojana "este mensaje, en realidad, sobra" porque "sabéis mejor que nadie lo exigente de la carrera, la dificultad de los exámenes, el rigor del profesorado" y por eso "podéis sentir un legítimo orgullo de lo que habéis realizado".

"Sentid orgullo de ser parte de la Universidad de La Rioja, ya para siempre, difundidlo, defendedla, que nadie dude nunca de nuestra probidad y de nuestra entrega a la docencia y a la investigación", ha incidido Rubio, que ha reclamado, de nuevo "orgullo por nuestra universidad pública".

Cree que el caso de la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho que se ponga en cuestión la honorabilidad de las universidades "y se ha pasado de todos los políticos son iguales, a decir que todas las universidades son corruptas".

Por otro lado, el rector ha agradecido el trabajo de los docentes y funcionarios que se jubilan este año y el esfuerzo hecho por los deportistas de la UR que han destacado en competiciones nacionales.

Además, hoy la UR también ha entregado un reconocimiento a los alumnos con mejores expedientes en sus diferentes titulaciones.