Preciado rechaza la acusación de homófoba y defiende un concierto inclusivo

Logroño, 14 may (EFE).- La alcaldesa de Alfaro, Yolanda Preciado, ha rechazado hoy la acusación de "homófoba" que ha recibido por parte del PSOE e IU al pedir que en un concierto de música no se exhibiera simbología del colectivo LGTBi, dado que ella apostaba por un concierto "inclusivo", según ha explicado hoy a Efe.

Este concierto se celebró el pasado día once, pero la víspera, según han explicado hoy en un comunicado conjunto el PSOE e IU, la alcaldesa y el concejal de Festejos, José Luis Segura, trataron de "coaccionar" a los organizadores para que "no se exhibiera simbología del colectivo LGTBI".

El Consejo de la Juventud de Alfaro había organizado este concierto ambientado en el Día del Orgullo LGTBI, dentro del programa de las fiestas de San Isidro, han explicado ambos partidos, que han detallado que esta actividad musical se celebró como estaba previsto inicialmente y "con total normalidad".

Sus datos indican que, en la reunión del día diez, la alcaldesa "amenazó" a los miembros del Consejo con "no permitirles celebrar la fiesta, que llevaba semanas preparada y autorizada", con "argumentos tan triviales y alejados de la realidad como que una fiesta de ese tipo no es inclusiva porque discrimina a quien no forma parte del colectivo LGTBi".

La alcaldesa también dijo, según estos dos partidos, que "ese tipo de cosas ya no necesitan reivindicarse porque están dentro de la normalidad" y que "en Alfaro no se producen agresiones por motivo de orientación sexual".

"Nada justifica la actitud dictatorial de la alcaldesa ni su intento por tratar de boicotear una fiesta que, por otra parte, acabó desarrollándose con total normalidad, sin incidencias y tal y como estaba previsto", según el comunicado conjunto.

Frente a esta postura, la alcaldesa de Alfaro, en declaraciones a Efe, ha acusado al PSOE de intentar "tergiversar" los sucedido y su propia opinión.

"Partiendo de la base de nuestro total y absoluto respeto y cariño hacia personas que tienen otra tendencia sexual, convoqué al Consejo porque veía que no era necesario y podía ser contraproducente para ellos marcar diferencias en un concierto inclusivo y organizado extraordinariamente hacia toda la juventud", ha asegurado.

Ha acusado a los responsables del concierto de "engañar" al Ayuntamiento porque "solicitaron a Festejos una fiesta de pincha discos y la víspera anunciaron una fiesta del Orgullo".

También se ha referido a que acabó "hablando muy cordialmente" con los organizadores, "como no puede ser de otra manera", y "coincidiendo plenamente en que en Alfaro hay mucha pluralidad".