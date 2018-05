El Rioja se une en Viana a un brindis colectivo por la calidad diferenciada

Logroño, 12 may (EFE).- La Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, a la que pertenecen las comunidades riojana, vasca y navarra, se ha sumado hoy, en el municipio navarro de Viana, al Día Movimiento Denominación de Origen (DO) con un brindes colectivo y simultáneo con vino de calidad diferenciada.

Este brindis colectivo y simultáneo con el vino se ha producido a las 13:30 horas en las 27 Denominaciones de Origen, de 13 comunidades autónomas, que, con este acto simbólico, han tratado de poner en valor el vino con Denominación de Origen.

Según ha informado a Efe el director general del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, José Luis Lapuente, se trata de un evento festivo, en el que se invita a los participantes a conocer y disfrutar del vino con DO, de sus lugares de origen, y el entorno donde se produce.

El brindis de hoy es la segunda edición de esta iniciativa, "cargada de simbolismo", a la que el pasado año se sumó Rioja con un acto similar en Logroño, con la participación de casi un millar de personas, y que, en próximas ediciones, se continuará, como se ha hecho este año en Viana, en otros municipios de la DOCa Rioja de las tres comunidades que comparten los viñedos esta Denominación.

El buen tiempo y el entorno en el que se ha celebrado este evento, en Viana, en las ruinas de la Iglesia de San Pedro, ha animado a los participantes a disfrutar de este brindis, precedido de un sencillo gesto de girar la copa antes de brindar, ha detallado el director general del Consejo Regulador.

El acto se ha completado con una jornada lúdica, en la que los participantes han degustado vino de Rioja con un pincho.

Según Lapuente, esta iniciativa también "pone en valor el sostenimiento de la DOca Rioja", como una región "potente y única, que integra 144 municipios de tres comunidades -8 de Navarra, 18 de Álava y el resto de La Rioja-".

El director general del Consejo ha expresado su agradecimiento al Ayuntamiento de Viana por las facilidades dadas para celebrar este evento, pero también a todos los municipios que integran la DOCa Rioja, "unidos con el mismo objetivo": ser conscientes de que "todos somos Rioja", en alusión a esta Denominación de Origen Calificada, que vela por la promoción de sus vinos.

Este evento, impulsado por la Conferencia Española de Consejos Reguladores y el Movimiento Vino DO, también trata de acercar el vino con DO al público en general y a los jóvenes, en particular.

El mensaje, ha informado Lapuente, es trasladar a la sociedad los valores ligados al vino de calidad, que es el vino con DO, y que son la autenticidad, la importancia y el cuidado del origen, la seguridad alimentaria, el arraigo cultural, la diversidad, la protección del medio ambiente y un estilo de vida saludable.

Las Denominaciones de Origen participantes en este evento son, junto a Rioja, Almansa, Arlanza, Binissalem-Mallorca, Bullas, Calatayud, Cariñena, Catalunya, Cigales, Condado de Huelva, Jerez-Xéres-Sherry/ Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, La Mancha, Madrid, Montilla-Moriles, Monterrei, Navarra, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro, Ribera del Duero, Ribera del Guadiana, Uclés, Tacoronte-Acentejo, Utiel-Requena, Valdepeñas, Valencia y Yecla.