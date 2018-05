Vinos de 6 países se catan en la I Cata Internacional Premios Best of Turismo

Logroño, 10 may (EFE).- Vinos procedentes de Australia, Francia, Alemania, Chile, Italia y España participan hoy en la I Cata Internacional Premios Best Of de Turismo Vitivinícola 2018, que se celebra en Bodega Conde los Andes, ubicada en la localidad riojana de Ollauri, en la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja.

Estos vinos, que catan prescriptores del mundo del vino, proceden de las bodegas ganadoras de los Best Of Internacionales del pasado año, entre las que está Bodega Conde los Andes, que se alzó con el premio al Proyecto Sostenible, ha informado a Efe su propietario, Javier Murúa.

El evento se celebra por primera vez en el seno del Comité Bilbao-Rioja, incluida en la Red de Capitales y Grandes Viñedos, que es la organizadora de los Premios Best Of.

Se degustan vinos de las bodegas Penfolds Magill Estate (Adelaide/Australia); Chateau de Reignac (Burdeos/Francia); Weingut Neus (Mainz-Rheinhessen/Alemania); Estancia El Cuadro (Valparaíso-Casablanca/Chile); Zeni 1870 (Verona/Italia) y Conde los Andes (Bilbao-Rioja/España).

Murúa ha explicado que esta cata es una iniciativa de las bodegas ganadoras de los premios Best Of Internacionales de 2017 para presentar sus vinos a todo el mundo y proyectar sus proyectos y actividades de enoturismo.

Ha relatado que la cata se completa con una visita a la bodega, en particular, a su calado de 1,5 kilómetros de longitud y que es un ejemplo de la apuesta por el enoturismo.

También ha resaltado la importancia del enoturismo, no solo en lo referente a la visita a las bodegas, sino en otras actividades, cada vez más peculiares, como volar en globo sobre viñedos, pasear sobre las cepas o disfrutar de un almuerzo entre estos paisajes vinícolas.

"El vino -ha precisado Murúa- es como una forma de viaje", en el que las bodegas cada vez están más involucradas, pero también el consumidor, que cada vez se adentra más, ha indicado, en la cultura del vino y su consumo moderado.

Ha recordado que los Best Of, organizados desde 2003, los organiza la Red de Capitales y Grandes Viñedos, que agrupa a nueve grandes capitales vinculadas a regiones vitivinícolas de reconocido prestigio internacional, como son Adelaida (Australia), Burdeos (Francia), Mainz (Alemania), Mendoza (Argentina), Oporto (Portugal), San Francisco-Napa Valley (Estados Unidos), Valparaíso-Casablanca (Chile), Verona (Italia) y Bilbao-Rioja (España).

El Comité Bilbao-Rioja lo conforman las Cámaras de Comercio e Industria de Álava, Bilbao, La Rioja; el Ayuntamiento de Bilbao y el Consejo Regulador de la DOCa Rioja.

El objetivo de la Red es fomentar el desarrollo económico, formativo y cultural de cada una de las regiones, mediante la creación de unos lazos privilegiados, entre ellos, la cooperación en el ámbito del enoturismo, ha informado Murúa.

Ha destacado, además, el "acierto" de aglutinar una gran ciudad a una región vitivinícola, que es lo que esta Red configura en cada país, ya que supone un binomio para la promoción del enoturismo de la región, pero, a su vez, de la gran ciudad.