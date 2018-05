EFE.LA RIOJA.9 DE MAYO

Logroño, (EFE).- El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha agradecido hoy a los empresarios riojanos promotores del Golf Sojuela "el impulso" que han dado a este campo y su apuesta por La Rioja, con una inversión en estas instalaciones que supera los dos millones de euros.

DÍA EUROPA

Gamarra destaca la importancia de los valores europeos "ante la adversidad"

Logroño, (EFE).- La alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, ha subrayado hoy la importancia de los valores europeos para que los países del continente superen juntos las adversidades y para sean capaces de estar unidos en su diversidad.

LOGROÑO MOVILIDAD

Gamarra anima a utilizar la bicicleta como medio de transporte saludable

Logroño, (EFE).- La alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, ha animado hoy a todos los vecinos a utilizar la bicicleta como "un medio de transporte prioritario para la movilidad en la ciudad porque es saludable, económico y medioambientalmente sostenible".

JUNTA LOCAL

Convocada una consulta preliminar para las obras en el Mercado de San Blas

Logroño, (EFE).- La Junta de Gobierno Local de Logroño ha acordado hoy convocar una consulta preliminar sobre la contratación de un estudio de viabilidad y unas bases técnicas previas a la licitación de la concesión de obra pública para la reforma y explotación del Mercado de San Blas.

GOBIERNO RIOJA

González Menorca, sobre reprobación: yo demuestro las cosas trabajando

Logroño, (EFE).- La consejera de Desarrollo Económico e Innovación, Leonor González Menorca, ha afirmado hoy que ella demuestra "las cosas trabajando", en referencia a la petición de reprobación de su actuación política presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

GOBIERNO RIOJA

Gobierno defiende que la situación económica avala la gestión de G.Menorca

Logroño, (EFE).- El Gobierno riojano ha defendido hoy que la situación económica y la inversión empresarial presentada en la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) avalan la gestión de la consejera de Desarrollo Económico e Innovación, Leonor González Menorca.

RIOJA SALUD

El 88 % de los riojanos califica como buena o muy buena la Atención Primaria

Logroño, (EFE).- El 88 por ciento de los riojanos considera "buena" o "muy buena" la asistencia recibida en el servicio público de Atención Primaria en 2017, medio punto más que el año anterior.

PARTIDOS PP

Bengoa:si Cs quiere quitar y poner consejeros,debe ganarse confianza riojanos

Logroño, (EFE).- El coordinador general del PP de La Rioja, Diego Bengoa, ha afirmado hoy que "si Ciudadanos quiere quitar y poner consejeros, antes debe ganarse la confianza mayoritaria de los riojanos en las urnas", lo que es "una condición necesaria que supera el habitual 'postureo' de la formación naranja".

SANIDAD RIOJA

PP asegura que PSOE y Podemos solo buscan hacer ruido político con FHC

Logroño, (EFE).- El PP de La Rioja ha asegurado hoy que el PSOE y Podemos "solo buscan hacer ruido político en la Fundación Hospital de Calahorra (FHC)", al utilizar una cuestión laboral para buscar protagonismo y rédito político.

PARLAMENTO PP

El PP pide que la ILP de protección animal no afecte ni a la caza ni a toros

Logroño, (EFE).- El PP de La Rioja considera "razonable" que la iniciativa legislativa popular (ILP) de protección animal "no se extiende más allá de los animales domésticos y de compañía" y que no afecte a la caza, a la agricultura, al transporte de ganado, a los espectáculos taurinos o a las competiciones deportivas.

PSOE LOGROÑO

El PSOE propone una amplia difusión de los nuevos reglamentos participativos

Logroño, (EFE).- El concejal del Grupo Municipal Socialista de Logroño Kilian Cruz-Dunne ha propuesto hoy al equipo de Gobierno Local (PP) una "amplia campaña de difusión" de los nuevos reglamentos orgánicos de Participación Ciudadana y de las Juntas de Distrito para que los logroñeses conozcan sus derechos.

PARTIDOS PSOE

El PSOE exige a De la Serna que explique en Rioja el AVE Logroño-Miranda

Logroño, (EFE).- El responsable de Infraestructuras del PSOE, Vicente Urquía, ha exigido hoy al ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, que "viaje a La Rioja, como se comprometió que haría en el primer trimestre de 2018, para explicar las actuaciones previstas para desarrollar la Alta Velocidad entre Logroño-Miranda".

SANIDAD RIOJA

PSOE exige la dimisión inminente de Martín por despidos nulos en la FHC

Logroño, (EFE).- El secretario de Salud del PSOE La Rioja, Raúl Juárez, ha exigido hoy la dimisión "inminente" de la consejera de Salud, María Martín; y el cese del gerente de la Fundación Hospital de Calahorra (FHC), Juan Manuel Pacheco, al declarar la Justicia nulos dos despidos efectuados en este centro hospitalario.

SERVICIOS SOCIALES

PSOE y Podemos piden ratio mínima obligatoria de técnicos servicios sociales

Logroño, (EFE).- Los Grupos Parlamentarios de PSOE y Podemos han presentado hoy una iniciativa para reformar la Ley de Servicios Sociales de La Rioja, en la que plantean incluir una ratio mínima obligatoria de técnicos de atención primaria de servicios sociales, con el fin de mejorar la calidad de los servicios.

PARTIDOS CIUDADANOS

Cs pide reprobar a G.Menorca y cambiarla por alguien que crea en nuevo modelo

Logroño, (EFE).- El Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs) ha registrado la reprobación de la consejera de Desarrollo Económico e Innovación, Leonor González Menorca, y ha pedido que al frente de esta Consejería esté alguien que "se crea" la necesidad de implantar un nuevo modelo y ofrecer nuevas oportunidades a las empresas.

SANIDAD RIOJA

La Fundación Hospital de Calahorra recurrirá los dos despidos nulos

Logroño, (EFE).- La Fundación Hospital de Calahorra (FHC) recurrirá los dos despidos declarados nulos en sendas sentencias del Juzgado de lo Social número 3 de Logroño, de las coordinadoras de compras y de mantenimiento de este centro sanitario que tuvo lugar el pasado 6 de septiembre.

TURISMO RURAL

Expertos analizarán la cohesión del sector en el Congreso Europeo de Turismo

Logroño, (EFE).- El Congreso Europeo de Turismo (COETUR) se centrará en la importancia de la cohesión del sector a través de las ponencias de una cuarentena de expertos durante los próximos 23 y 24 de mayo en el Hotel Balneario de Arnedillo.

CONCURSO ACREEDORES

Los deudores concursados suben un 125% en La Rioja en el primer trimestre

Logroño/Madrid, (EFE).- La Rioja registró nueve deudores concursados en el primer trimestre de 2018, lo que supone un aumento del 125 % respecto al mismo periodo del año anterior, según la estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada hoy.

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

La producción industrial cayó un 9,8 % en marzo en La Rioja

Logroño/Madrid, (EFE).- La producción industrial contabilizó una bajada interanual del 9,8 % en La Rioja el pasado mes de marzo, el mayor descenso del conjunto de las comunidades autónomas; mientras que la media nacional se fijó en un -3,6 %, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

EDUCACIÓN CIBERACOSO

Más del 30 % de alumnos con alta capacidad sufre ciberacoso, según estudio

Logroño, (EFE).- Más del 30 por ciento de los alumnos con alta capacidad estudiados en 35 provincias españolas sufre ciberacoso -acoso intencionado a través de las nuevas tecnologías- y un 55,1 % padece acoso escolar tradicional, según el primer informe desarrollado en España sobre esta materia.

(foto)

EDUCACIÓN HOLOCAUSTO

Abogan por educar para que no pueda repetirse exterminio como el holocausto

Logroño, (EFE).- El representante del embajador de Israel en España Uriel Macías cree que Europa y el mundo en general parecen "no haber aprendido la lección" del holocausto, que "no es un acontecimiento más del pasado", y ha pedido educar para que no pueda repetirse el exterminio ni la exclusión de ningún grupo humano.

(foto)

JUNTA LOCAL

Logroño opta a una ayuda europea para wifi gratis en el Casco Antiguo

Logroño, (EFE).- La Junta de Gobierno Local ha acordado hoy solicitar el bono WiFi4EU, puesto en marcha por la Comisión Europea, para dotar de servicio gratuito de conectividad y acceso a internet al espacio comprendido desde el albergue municipal de peregrinos, continuando por la calle Ruavieja, hasta la Oficina de Turismo.

DÍA INTERNET

El Gobierno regional organiza talleres con motivo del Día de Internet

Logroño, (EFE).- El Gobierno de La Rioja ha organizado dos talleres del lenguaje de programación Scratch y otros dos de la Escuela Digital de Padres con motivo de la celebración del Día de Internet, el próximo 17 de mayo.

FATIGA CRÓNICA

Fibro Rioja pide un local al Ayuntamiento de Logroño para sus actividades

Logroño, (EFE).- La asociación de fibromialgia de La Rioja (Fibro Rioja) ha solicitado al Ayuntamiento de Logroño un local para atender a sus asociados y poder realizar sus actividades, ha informado hoy la presidenta de la entidad, Blanca Bustamentate.

CICLISMO (F)

Sheyla Gutiérrez defenderá mañana 9 segundos de ventaja para ganar en Guizhou

Redacción Deportes, 9 may (EFE).- La corredora riojana Sheyla Gutiérrez saldrá mañana como líder de la general de la "Panorama Guizhou International" con nueve segundos de ventaja sobre la italiana Simona Frapporti y 11 sobre la bielorrusa Hanna Tserakh.

VOLEIBOL FEMENINO

El andaluz Juan Diego García, nuevo entrenador del Minis de Arluy

Logroño, (EFE).- El Minis de Arluy, campeón de voleibol femenino español, ha elegido al onubense Juan Diego García como nuevo entrenador para la próxima campaña, en sustitución del presidente del club, Carlos Arratia, que asumió el puesto de técnico en los últimos meses de la pasada temporada.