El PP pide que la ILP de protección animal no afecte ni a la caza ni a toros

Logroño, 9 may (EFE).- El PP de La Rioja considera "razonable" que la iniciativa legislativa popular (ILP) de protección animal "no se extiende más allá de los animales domésticos y de compañía" y que no afecte a la caza, a la agricultura, al transporte de ganado, a los espectáculos taurinos o a las competiciones deportivas.

Así lo ha expresado hoy su portavoz parlamentario, Jesús Ángel Garrido, tras reunirse con responsables de entidades y colectivos afectados por esta ILP, como las Federaciones de Caza, Taurina y de Municipios; así como de ganaderos, agricultores, veterinarios y empresas de ocio.

Garrido, quien ha estado acompañado por la portavoz adjunta del PP en la Cámara regional, Noemí Manzanos, ha precisado, en una nota, que su partido rechaza las imposiciones "desproporcionadas" a ayuntamientos y particulares que recoge esta ILP de protección animal, que se tramita en la actualidad.

Entre ellas, ha citado el sacrificio cero desde el minuto cero, que supondría un coste de 7 millones de euros, que el PP no sabe de dónde saldría; la esterilización universal y la imposición de cargas a todos los ayuntamientos riojanos de un centro de acogida en las cabeceras y un servicio de recogida de animales abandonos de 24 horas.

"Entendemos que no se pueden satisfacer los caprichos de los sectores animalistas más radicales a costa de servicios públicos esenciales", según Garrido, quien ha defendido la libertad de empresa, ya que la aplicación de esta iniciativa tal y como está redactada impediría a determinadas empresas actuar en este ámbito.

Ha añadido que también se imponen cargas "desproporcionadas" a las personas, dado que, según se recoge en el texto de la ILP, "los animales deberían estar prácticamente siempre al lado de los dueños, no se les podría dejar en huertas de ocio o fincas".

Garrido ha destacado el respeto del PP por los animales y ha valorado la finalidad última de esta iniciativa, pero "esta ILP o las enmiendas presentadas como un único grupo por el tripartito de la oposición (PSOE-Ciudadanos-Podemos) no son la mejor manera de hacerlo porque, de alguna manera, están sirviendo de altavoz a las posturas animalistas más radicales".

Ha dicho que su grupo parlamentario confía en influir, durante la tramitación en la Cámara de esta iniciativa en la ponencia, para poder mejorar, en la medida posible, las consecuencias "negativas" que plantea.