Abogan por educar para que no pueda repetirse el exterminio

Logroño, 9 may (EFE).- El representante del embajador de Israel en España Uriel Macías cree que Europa y el mundo en general parecen "no haber aprendido la lección" del holocausto, que "no es un acontecimiento más del pasado", y ha pedido educar para que no pueda repetirse el exterminio ni la exclusión de ningún grupo humano.

Macías ha participado en Logroño en la inauguración de las Jornadas educativas sobre el holocausto y el antisemitismo, junto a los presidentes del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, y de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Querub.

También han intervenido el director del Centro Sefarad-Isaral, Miguel de Lucas; y el director general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Marco A. Rando.

El representante del embajador de Israel ha recalcado que "los grupos que predican el odio, que combaten la democracia y que no creen en la libertad y la justicia, ya sean de extrema derecha, extrema izquierda o yidahistas, son cada vez más fuertes".

Por ello, ha dicho que la enseñanza de la Shoá -holocausto en hebreo- "contribuye a difundir los valores de tolerancia, libertad y diálogo en esta Europa en los que los brotes de radicalismo y fundamentalismo son cada vez más fuertes".

En estas jornadas, organizadas por el Gobierno de La Rioja con la colaboración del Ministerio de Educación, participan unos 150 docentes para la prevención del antisemitismo en los niveles de Infantil, Primaria y Secundaria.