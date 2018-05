El PP pide a los grupos municipales que apoyen con lealtad la Villanueva

Logroño, 8 may (EFE).- El Grupo del PP en el Ayuntamiento de Logroño ha pedido hoy a los grupos municipales que "sigan apoyando con lealtad un proyecto de los que 'hacen ciudad', superando legislaturas y corporaciones", en referencia a la recuperación de la zona de la Villanueva.

En una nota, el Grupo Popular ha añadido que "no se puede utilizar como arma política un proyecto en el que los logroñeses nos jugamos tantos y que va a venir a regenerar, desde el punto de vista urbano, social y económico, el que es el verdadero corazón de la ciudad, el origen de Logroño".

El plan de la Villanueva, ha recordado, además de recoger las aportaciones de numerosos vecinos y colectivos de la zona, fue consensuado con los grupos municipales y el Gobierno local confiaba en que "estos siguieran actuando con lealtad y sentido de ciudad en un proyecto que supera legislaturas y corporaciones".

"A la vista de las declaraciones tanto de los socialistas como del portavoz de Ciudadanos -Julián San Martín-, parece que es mucho pedir", según el Grupo Popular.

También se ha referido a que "los que no han colaborado en la recuperación del Casco Antiguo no pueden afirmar que la ayuda llega tarde y mucho menos que no se ha hecho nada".

La obtención de 1,8 millones de fondos europeos vinculados a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) para la revitalización de la Villanueva es "fruto del trabajo serio y riguroso realizado en los últimos años, impulsado por el Gobierno local", ha subrayado el PP.

Ha resaltado también el esfuerzo realizado por los técnicos municipales, que merece más respeto por parte de los grupos de PSOE y Ciudadanos, que deberían mostrar mayor consideración por lo realizado hasta ahora, sin lo que hubiera sido imposible acceder a esta fuente adicional de financiación.

El Grupo Popular ha explicado que, desde el primer momento, se planteó que el Plan de la Villanueva era mucho más ambicioso y que, con independencia de la obtención de estos fondos, el Ayuntamiento lo llevaría a cabo.

"Y así se ha estado avanzando, adquiriendo inmuebles, concediendo ayudas a la rehabilitación, redactando proyectos", relata el PP, de modo que "ya se ha comenzado y hay actuaciones que pueden ser susceptibles de obtener ya esta financiación de la EDUSI".

Ha insistido en que "el trabajo para la recuperación del Casco Antiguo es continuo, constante y a menudo silencioso, pero, desde luego, los que nunca han colaborado en él no pueden venir ahora a decir que esta ayuda extraordinaria 'llega tarde'".