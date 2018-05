"Jota" González: "Nos han pasado por encima en la final"

Madrid, 6 may (EFE).- El entrenador del BM Logroño La Rioja, Jesús Javier 'Jota' González, no puso ningún pero a la victoria del Barcelona en la final de la Copa del Rey y dijo que el equipo azulgrana les "pasó por encima".

"Podrán tener días mejores o peores, pero hoy han vuelto a demostrar que su nivel es altísimo. He tenido la sensación de que no teníamos ninguna opción durante el partido, ni siquiera en la primera parte. Nos han pasado por encima", señaló González.

El preparador del conjunto riojano destacó los numerosos problemas que tuvo su equipo en defensa para tratar de contener a los lanzadores azulgranas.

"En defensa no hemos estado como otros días. No sé si ha sido por el cansancio de los días anteriores, pero hoy no íbamos igual de piernas y nos han machacado con el lanzamiento exterior", indicó González.

Una derrota que impidió a Jesús Javier González, que el próximo año será el segundo entrenador de Raúl González en el París Saint Germain, lograr el ansiado título que tantos años lleva buscando el BM Logroño La Rioja.

"Me voy con la pena de que después de once años no he podido conseguir ningún título para el club, porque creo que el club se lo merecía después del esfuerzo de todos estos años, pero el futuro del BM Logroño es inmenso, porque el club va a seguir trabajando igual de bien", destacó.