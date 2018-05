Grajea afirma que hay un "desvío" de 4 millones en el Plan de Emancipación

Logroño, 4 may (EFE).- La diputada regional de Ciudadanos, Rebeca Grajea, ha criticado hoy la falta de transparencia del Plan de Emancipación Juvenil, en el que, ha afirmado, el presupuesto ha aumentado en cerca de cuatro millones de euros sin que se haya ofrecido una explicación.

Así lo ha asegurado hoy Grajea, en un comunicado, en el que ha afirmado que el Plan ha pasado de tener 9,2 millones de euros presupuestados a que en su redacción figuren más de 13.

En su opinión "la falta de información y la nula claridad generan dudas sobre la gestión técnica y política del plan", sobre todo "tras conocerse más de 16.000 jóvenes riojanos han dejado la comunidad por falta de oportunidad y estabilidad para desarrollarse personal y profesionalmente".

Ha incidido en que se ha producido "un desvío" de más 4 millones en un Plan que es "un conjunto de buenas intenciones que contiene datos que no cuadran con los oficiales" y "pasa el tiempo y, en realidad, el Gobierno de La Rioja no gestiona nada", ha afirmado.

Ciudadanos apoyó en su día este Plan "pese a que ya en un primer momento no incluía ni claridad" y ha asegurado que "no se contó" con los jóvenes en su diseño inicial "y no tiene sentido hacerlo ahora".

"No podemos comprometernos con un Plan de Emancipación Juvenil con un desvío de más de 4 millones de euros que no sabemos cómo se va gestionar, ni a qué se va a dedicar", ha incidido la diputada regional.

Grajea ha incidido en que durante la elaboración siempre ha existido un desconocimiento de cifras e indicadores para garanticen que vaya a ser un plan que funcione.

"Todos apoyamos que los jóvenes tengan un futuro, se desarrollen con talento y se queden en La Rioja pero no sé si alguien aprobaría algo así con vendas en los ojos, sin saber explicar a dónde va cada una de las partidas?", ha concluido Grajea.