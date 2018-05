Rioja se opone a las reválidas de Primaria y Secundaria

Logroño, 3 may (EFE).- STE-Rioja ha afirmado hoy que se opone a la realización de las reválidas de Primaria y de Secundaria al entender que someten a los alumnos a una situación de estrés "injusta" e "inútil" desde la perspectiva pedagógica, por lo que ha animado a las familias a que también se opongan a ellas.

Este sindicato ha añadido, en una nota, que la Consejería de Educación de La Rioja realiza estas reválidas "un curso más", a pesar de las objeciones que diferentes agentes educativos realizan en relación a las pruebas de evaluación individualizada desde que se publicó la Lomce.

Ha explicado que su oposición a estas pruebas se debe a que "las reválidas son un mecanismo ineficaz que poco o nada tienen que ver con la calidad educativa y que en nada refuerzan la igualdad de oportunidades".

También ha señalado que están realizadas por profesorado ajeno al alumnado y centradas en competencias instrumentales, por lo que deja a un lado la formación global de la persona, la diversidad, la creatividad y no se respetan los procesos de maduración individuales.

STAR ha precisado que, aunque la Consejería de Educación subraya que no se trata de establecer clasificaciones entre centros y que los informes no se harán públicos, "no hay garantía de que esto llegue a suceder".

Para este sindicato, este tipo de pruebas conlleva un "desprecio" hacia la profesionalidad del profesorado y, con ello, de los centros, ya que "se minusvalora la formación y capacidad para evaluar al alumnado y detectar sus problemas y cómo abordarlos".

Además, entiende que suponen una duplicidad de funciones, muchas de ellas meramente burocráticas por parte de los tutores, con elevado número de alumnos y con el incremento de labores que, en muchos casos, son más administrativas que pedagógicas y sin un valor real en los resultados.

Las pruebas son externas y no tienen en cuenta las características peculiares ni de centro ni de su alumnado al ser una evaluación descontextualizada, ha relatado.