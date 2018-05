González Menorca: estudios serios avalan el crecimiento económico riojano

Logroño, 3 may (EFE).- La consejera de Desarrollo Económico de La Rioja, Leonor González Menorca, ha subrayado que "estudios serios" avalan el crecimiento de la economía riojana y pronostican que será la comunidad que más avanzará en 2019.

La consejera ha respondido así, en el pleno del Parlamento de La Rioja, a una pregunta del diputado socialista Ricardo Velasco sobre si considera que la economía regional crece "a ritmo adecuado".

Velasco ha afirmado que hay estudios, como el de la Cámara de Comercio de La Rioja, que consideran que la región "ha perdido el tren del crecimiento económico por falta de proyecto, de ideas y de soluciones", ante lo que cree que "hace falta un Gobierno regional ambicioso que afronte los problemas".

"Yo me fijo en informes serios, no en encuestas que no tienen ninguna metodología, ni en titulares, aunque sí hay otras noticias que dicen que La Rioja es de las que más crece e, incluso, el del BBVA, asegura que será la comunidad que más avanzará en 2019", ha enfatizado la consejera.

Para ella, "lo que es una realidad es que en La Rioja aumenta la confianza empresarial, la recaudación del IVA, los pedidos, la facturación de autónomos y las inversiones" y "el Gobierno regional trabaja por mejorar en esos parámetros y no tener la visión negativa que manifiestan catastrófica -los socialistas- o Ciudadanos".

En esta misma línea, la consejera ha respondido también a Velasco sobre la situación de los salarios y ha considerado que "hay una clara contradicción en lo piden" porque "demandan que trabajemos en una subida de los salarios, que difícilmente puede hacerse si la economía va tan mal".

"Los salarios se establecen en la negociación de convenios y el Gobierno regional solo vela porque se cumplan", ha asegurado la consejera, quien ha incidido en el trabajo de su departamento porque "mejore la productividad en La Rioja y que así mejoren los salarios".

Por otra parte, el consejero de Políticas Sociales, Conrado Escobar, ha recalcado en el pleno que en La Rioja todos las personas dependientes reciben alguna prestación y "van a seguir haciéndolo", a lo que ha sumado que esta comunidad es la que más dictámenes sobre personas con dependencia ha hecho en relación a su población.

Escobar ha contestado así a una pregunta de la diputada socialista Ana Santos, que ha afirmado que el Observatorio de la Dependencia ha alertado de malos datos en algunos aspectos en La Rioja en este área, como haber perdido beneficiarios del sistema y el número de personas que no reciben atención, lo que hizo que no se recibieran del Estado 5,4 millones de euros el año pasado.

"La dependencia -según el consejero- es una prioridad del Gobierno de La Rioja", que destina 425 euros por habitante, frente a 339 de media nacional.

Escobar también ha avanzado que la cobertura para personas dependientes mejorará próximamente con los centros de día de Badarán y Casalarreina y más plazas en diferentes residencias de la comunidad autónoma.

El consejero de Educación, Alberto Galiana, al que Santos ha cuestionado sobre los proyectos de centros educativos en marcha, ha explicado que, en general, su departamento trabaja más en el mantenimiento de colegios e institutos que en nuevos proyectos y ha citado, en este sentido, la reforma integral del instituto Sagasta de Logroño.

No obstante, ha precisado que están en diferentes fases los proyectos de centros en Pradejón, Rincón de Soto, en el barrio de los Lirios de Logroño, Casalarreina, Agoncillo y Uruñuela.

Ha citado la ampliación del colegio de Villamediana de Iregua, la mejora de la guardería Ciudad de Haro y la ampliación de la Escuela Hostelería.

Por último, en lo relativo a preguntas al Ejecutivo regional, la consejera de Salud, María Martín, ha explicado la situación de nuevas dotaciones sanitarias en la comunidad, a petición del portavoz de Ciudadanos, Diego Ubis.

"Pocas comunidades tienen la red de atención primaria de La Rioja, además de un hospital de referencia -el San Pedro- y un hospital comarcal -Calahorra-", ha subrayado.

Martín ha recordado que este año se destinarán siete millones de euros a la construcción de la nueva Escuela de Enfermería, se dedicarán 2 millones al mantenimiento de los hospitales y 800.000 euros a centros de salud y consultorios.

Para la construcción del nuevo centro de salud logroñés de Rodríguez Paterna, "ya disponemos de su plan funcional", aunque otras gestiones, como el derribo del actual edificio, dependen del Ayuntamiento de la capital riojana, ha explicado.

"El nuevo centro de salud de Alberite va más retrasado porque esperamos a la expropiación y la urbanización de la parcela", ha concluido la consejera.