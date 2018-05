Ocón reprocha a Ciudadanos no respetar en Madrid acuerdos firmados en Logroño

Logroño, 2 may (EFE).- El secretario general del PSOE de La Rioja, Francisco Ocón, ha reprochado hoy a Ciudadanos el no respetar en Madrid acuerdos que suscribe en La Rioja y ha asegurado que este partido no ha presentado enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para mejorar las infraestructuras riojanas.

Ocón, en una conferencia de prensa, ha considerado que esta situación es fruto de que "La Rioja no existe para Ciudadanos y en esta comunidad, ese partido es irrelevante en la defensa de los intereses de la región".

Además ha pedido a Ciudadanos, y también al PP, que "por decencia" apoyen las enmiendas que el PSOE ha presentado al proyecto de Presupuestos Generales del Estado que están relacionadas con el Pacto por las Infraestructuras de La Rioja firmado por los partidos políticos de la comunidad.

En este sentido, ha recordado que Ciudadanos calificó la inversión prevista por el Estado en La Rioja de "mala y desilusionante" y anunció enmiendas por valor de 22,5 millones de euros para proyectos como el ferrocarril de alta velocidad a La Rioja, la ronda sur de Logroño, el desdoblamiento de la N-232 o la rehabilitación de las cloacas romanas de Calahorra.

La realidad, ha dicho, es que Ciudadanos no ha registrado en el Congreso de los Diputados ninguna de esas enmiendas, algo por lo que el dirigente socialista se ha mostrado "sorprendido".

Ha precisado que Ciudadanos sí ha presentado una enmienda que está relacionada con infraestructuras riojanas, en concreto una por valor de un millón de euros para el soterramiento del ferrocarril en Logroño "al que anunciaron que iban a reclamar 59 millones de euros en tres ejercicios".

"Además, esa enmienda es la misma que el año pasado también registraron y retiraron a última hora, con lo que no se pudo votar", ha señalado.

Ha acusado a Ciudadanos de "hacer populismo" con el cupo vasco, ya que el cupo está reflejado en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y "los va apoya".

Respecto al PP, Ocón ha señalado que solo ha registrado una enmienda relacionada con la rehabilitación del Instituto Sagasta, algo que en su opinión denota una "falta de ambición" de los dirigentes regionales populares y también tiene que ver con "la decadencia de la inacción" en la que está el PP de Ceniceros.

"Como PP y Ciudadanos no han hecho nada para mejorar los Presupuestos del Estado en La Rioja, al menos, que tengan la decencia de votar a favor las enmiendas del PSOE que tienen que ver con inversiones reflejadas en el pacto de infraestructuras aprobado en el Parlamento en La Rioja", ha reclamado.

Así, ha incidido, PP y Ciudadanos "están obligados a votar a favor de esas enmiendas y, si no lo hacen, tendrán que explicar a los riojanos que les han vuelto a engañar una vez más".

El PSOE ha presentado enmiendas a los Presupuestos, relativas a La Rioja, valoradas en 60 millones de euros, más de la mitad de ellos relacionadas con infraestructuras.