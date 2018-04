Diputada de Podemos pide "volver a llenar la hucha de las pensiones"

Logroño, 27 abr (EFE).- La diputada de Podemos en la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, Meri Pita, ha asistido hoy en Logroño a un foro sobre pensiones, en el que ha subrayado que es necesario volver a llenar la "hucha" de la Seguridad Social.

Según ha informado Podemos en un comunicado, Pita ha definido el Pacto de Toledo como "un escenario de cartón piedra" y ha subrayado que "no ha cumplido su función", ya que "durante las dos últimas décadas la situación de las pensiones no ha mejorado y la reivindicación social en esta materia se ha limitado a defender este derecho, pero no ha conseguido hacerlo avanzar".

Cree que garantizar las pensiones "es una cuestión de voluntad política" y se consigue fortaleciendo el mercado de trabajo.

También ha descartado que las pensiones supongan un gasto excesivo para los presupuestos generales del Estado, aunque existe el problema de que "no se están asegurando los ingresos suficientes que respalden las prestaciones".

Por ello "hay que volver a llenar la hucha de las pensiones, y para ello primero debemos establecer un suelo de ingresos", ha dicho.