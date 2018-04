UGT y CCOO en La Rioja, avergonzados por la sentencia La Manada

Logroño, 27 abr (EFE).- Los secretarios generales de UGT y CCOO en La Rioja, Jesús Izquierdo y Jorge Ruano, respectivamente han manifestado hoy su contrariedad con la sentencia que condena a los cinco miembros de "la manada" a 9 años de cárcel y han coincidido en sentirse "avergonzados" por ella.

Izquierdo ha recordado que el pasado 8 de marzo "todo el país se movilizó en defensa de que mujeres y hombres sean iguales en todos los ámbitos de la vida" y esa es "una exigencia prioritaria para los sindicatos, partidos y organizaciones sociales".

Por ello, ha considerado que "se ha logrado concienciar a la sociedad" sobre este objetivo, por lo que "no me de dejo de sorprender de la sentencia que se conoció ayer, que da vergüenza ajena y tras leer el voto particular que incluye, dan ganas de salir corriendo".

"Si alguien piensa que así se protege a las mujeres, se equivoca", ha incidido Izquierdo, quien ha abogado por "educar en igualdad" y que "el 8 de marzo sea todos los días".

En esta misma línea, Ruano ha afirmado que "algo falla cuando en esta sociedad ocurren cosas como lo que le sucedió a esa chica", la víctima del caso contra "la manada" "y cuando un juez realiza ese voto particular", en alusión a parte del fallo.

"Es tiempo de ganar en igualdad", ha incidido, uniendo esta reivindicación a la que los sindicatos mayoritarios harán el Primero de mayo.

También ha destacado "la respuesta que dio la sociedad tras conocer la sentencia" y ha destacado la importancia de "salir a la calle" ante este tipo de situaciones.