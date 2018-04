La Rioja es la única que no ha recibido ayuda de Fomento para AVE, según PR+

Logroño, 26 abr (EFE).- El presidente del PR+, Rubén Antoñanzas, ha afirmado hoy que el Gobierno de España "solo excluyó a La Rioja en la previsión de gasto para los diferentes proyectos de la red de AVE para 2017 y esta región no tenía asignado ni un solo euro en esta partida presupuestaria".

Antoñanzas, en una nota difundida por el partido, ha añadido que, según sus datos, "el Ejecutivo central ha incumplido, un año mas, la previsión inicial de gasto en infraestructuras para llevar la alta velocidad a todas las regiones de España".

Se ha referido a que, de los 2.330 millones de euros recogidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, "Adif ha destinado tan sólo 1.346 millones, un 57,8%, según los datos de ejecución presupuestaria a junio de 2017".

En su opinión, "esto es una mala noticia porque la inversión pública en AVE genera desarrollo para el territorio donde se hace, empleo y, por tanto, riqueza en el lugar donde se actúa".

Cree que "las infraestructuras tienen una importancia capital en el desarrollo económico, logístico, industrial y social de cualquier comunidad autónoma, especialmente en el de La Rioja, que es eje natural del valle del Ebro", aunque desde Madrid "lleven lustros queriendo desviar el eje del valle del Ebro por Navarra en ferrocarril y por Castilla y León por carretera".

A juicio de Antoñanzas, "los últimos datos sobre la expansión de la red del AVE en España y la inversión ejecutada en el último ejercicio evidencian la marginación que sufre La Rioja".

El presidente de los regionalistas cree que "el verdadero blindaje fiscal nos lo está imponiendo el gobierno central con la nula inversión en nuestra comunidad autónoma en ferrocarril".

Antoñanzas ha precisado que "ya no estamos hablando solo de que no se ejecuten las miserias que anuncian para La Rioja, es que el Ministerio de Fomento no había consignado un solo euro para esta comunidad autónoma".

"Al escaso apoyo del Gobierno central a nuestra comunidad en materia presupuestaria para cubrir nuestras carencias de infraestructuras, hay que añadir la desidia del Gobierno del PP, regional y local, en el mantenimiento de nuestros polígonos industriales, que presentan un estado de abandono lamentable", ha expresado Antoñanzas.