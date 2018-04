Garrido asegura que Cs pidió al Gobierno cancelar auditorías sobre contratos

Logroño, 23 abr (EFE).- El portavoz del PP en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha asegurado hoy que Ciudadanos pidió al Gobierno regional, en abril de 2016, que cancelara las gestiones para realizar las auditorías de contratos incluidas en el acuerdo de investidura entre ambos partidos.

Garrido, en una rueda informativa, se ha centrado en el punto de ese acuerdo, suscrito en junio de 2015, sobre la realización de auditorías de gestión de contratos firmados por las Consejerías de Políticas Sociales y Sanidad, además de otros organismos, desde el año 2007.

El Ejecutivo riojano, ha afirmado, inició los trabajos para realizar esas auditorías, pero, en abril de 2016, Ciudadanos, a través de su portavoz en el Parlamento regional, Diego Ubis, remitió una carta a la consejera de Salud, María Martín, en la que pedía cancelar las gestiones encaminadas a realizar esas auditorías.

"Eso quedó en punto muerto hasta la negociación de los presupuestos de 2018, en diciembre del año pasado, cuando Ciudadanos planteó acudir al Tribunal de Cuentas para fiscalizar esos contratos", ha detallado.

El PP, ha asegurado Garrido, ya "manifestó dudas sobre ese procedimiento" porque creía que "no era la mejor manera de cumplir el pacto", aunque accedió por "un bien mayor", en referencia a la aprobación del presupuesto.

Así, se aceptó acudir, a través del Parlamento regional, al Tribunal de Cuentas, para fiscalizar, entre 2013 y 2016, diferente partidas, en especial de Sanidad y Políticas sociales, pero también de Empleo y de organismos como La Rioja Turismo y la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER).

La semana pasada, según Garrido, el Tribunal de Cuentas contestó al Parlamento de La Rioja que no fiscalizaba partidas anteriores a 2015 y que ya estaba previsto analizar cuentas de 2016 y 2017 en áreas de dependencia, contratación y la extinción de entidades, entre otras.

Es decir, ha subrayado, "el Tribunal de Cuentas no ha admitido realizar lo que solicitaba Ciudadanos, con lo que la medalla que se colgaban se ha esfumado".

"Así funciona Ciudadanos, con palabrería y nula eficacia y cuando las cosas no salen, la culpa no es de ellos, siempre es de otros", ha afirmado.

Cree que es Ciudadanos el que "ha incumplido" el pacto de investidura" porque fueron "quienes cancelaron el trabajo que se estaba haciendo y quisieron que lo hiciera el Tribunal de Cuentas".

Por eso, "sería bueno", ha dicho, que "-Ciudadanos- asuman su responsabilidad y no culpen al PP de incumplir el pacto" porque "no tenemos ninguna culpa" y "creemos que hace falta más seriedad, menos espectáculos circenses y políticas más rigurosas y menos teatreras".

Ha acusado a Ciudadanos de "querer apropiarse de la transparencia", algo que el PP "no puede aceptar" porque "nunca han gobernado, con lo que no pueden probar su virtud" y "lo que si hemos visto es que no son ejemplares porque el Tribunal de Cuentas no avala su ejercicio de 2015".

"Queremos un interlocutor válido, que haga planteamientos consistentes, en el fondo y en la forma, y no las ambigüedades que son propias de Ciudadanos", ha concluido el portavoz parlamentario del PP.