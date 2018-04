Desciende casi el 10 % el número de animales del Centro de Acogida de Logroño

Logroño, 23 abr (EFE).- El pasado año ingresaron 955 mascotas en el Centro de Acogida de Animales de Logroño (CAA), lo que supone casi un diez por ciento menos que en 2016, y, de esa cantidad, el 48,2 % fueron adoptados o recuperados por sus dueños.

Así lo ha explicado hoy el concejal de Medio Ambiente y Eficiencia Energética de Logroño, Jesús Ruiz Tutor, en una rueda informativa donde ha presentado la memoria de actividad del área de Animales domésticos del Ayuntamiento de 2017.

En concreto, el pasado año ingresaron en el CAA un total de 955 animales, en su mayoría perros (772) y gatos (174 gatos), frente a los 1.054 que lo hicieron en 2016, lo que supone un 9,3 por ciento menos, ha precisado.

El descenso de estas cifras se debe, en su opinión, a "la mayor concienciación de los logroñeses", gracias a las distintas campañas informativas para mejorar la convivencia en la ciudad con los animales, así como a la "responsabilidad" de sus dueños.

Según el Registro de Identificación de Animales de Compañía del Gobierno de La Rioja, ha detallado que en Logroño conviven 17.048 perros, 2.333 gatos y 170 hurones, por lo que desde el Ayuntamiento "tratamos de fomentar las buenas conductas de los propietarios para amparar y proteger a los animales".

A través de las distintas campañas municipales, ha afirmado que "fomentamos la adopción de los animales de compañía para seguir avanzando en el objetivo del sacrificio cero, de manera conjunta con la sociedad y la concienciación de todos los logroñeses".

De los animales que ingresaron el pasado año en el CAA, ha aclarado que 275 se entregaron en adopción y 186 fueron recuperados por sus dueños; mientras que el número de mascotas que tuvieron que ser sacrificadas fue de 276, un 28,9 por ciento del total, "lo que supone el menor porcentaje de la última década".

Respecto a su ingreso, más del 66 por ciento se produjo por ser animales vagabundos (634); seguido de los abandonados (166) porque "sus dueños no comunicaron su pérdida en las 48 horas posteriores".

Fueron cedidos (46) ya que "los propietarios no podían seguir haciéndose cargo de ellos"; en depósito (36); o muertos (73), ha concretado.

Sobre su procedencia, ha indicado que 450 se encontraron en Logroño y 505 fuera de la capital riojana, "una cifra que ha bajado mucho en los últimos años, cuando se llegaban a recibir más de 2.000 ejemplares de toda La Rioja", debido principalmente a "la mayor responsabilidad de los propietarios y que ahora se cobra por este servicio".

Ruiz Tutor también ha informado de que el pasado año la Dirección General de Medio Ambiente tramitó 42 expedientes sancionadores, 35 de ellos relacionados con perros potencialmente peligrosos y cinco por animales sueltos.

Además, se incoaron 108 expedientes por infringir la Ordenanza Municipal de Animales, la mayoría por llevar al perro suelto (42); seguido por las relacionadas con especies peligrosas (36), como no llevar bozal, ir suelto, no tener seguro, o llevarlo un menor; y por no recoger las heces (10).

Por otra parte, Ruiz Tutor ha avanzado que la nueva Ordenanza de Animales de Compañía se encuentra en "tramitación" y que mañana, día 24, en la Comisión de Medio Ambiente se presentará a los distintos grupos municipales los informes elaborados por Intervención y las distintas Unidades municipales sobre sus alegaciones.

Ha confiado en que los grupos estudien los informes técnicas y las propuestas a sus enmiendas para "poder elaborar un borrador lo antes posible y llevarlo al Pleno para su aprobación inicial" ya que posteriormente será presentada a los vecinos para que puedan hacer las alegaciones que estimen oportunas.

A pesar de que se trata de una Ordenanza cuya "tramitación se ha alargado en el tiempo", ha reconocido que es "muy madura y tiene en cuenta la nueva legislación", como el Proyecto de Ley de Protección de Animales del Gobierno de La Rioja y la consideración a los animales como "seres sensibles".