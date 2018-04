Consejo Escolar pide una "visión global" sobre la gratuidad de los libros

Logroño, 23 abr (EFE).- El presidente del Consejo Escolar de La Rioja, Luis Torres, ha pedido hoy "una visión global" sobre la gratuidad de los libros y ha advertido de que aunque "es una idea sin duda buena, tiene muchos matices".

Torres ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de participar en la comisión del Parlamento Regional que analiza el proyecto de gratuidad de los libros de texto en la educación riojana.

Junto al presidente del Consejo Escolar hoy han asistido a esta comisión el presidente de la Confederación Católica Riojana de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa-Rioja), Carlos Torres; y el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de La Rioja (Fapa-Rioja), Eduardo Rojas.

"A cualquier padre que le preguntes, te dirá que la gratuidad de libros está bien, pero hay que analizar qué fórmula se aplica desde una perspectiva pedagógica o por justicia social", ha incidido el presidente del Consejo Escolar de La Rioja.

Torres ha incidido en que la gratuidad de los libros "es algo que había que conseguir" pero "hay que ver sus ventajas y sus inconvenientes, sin que nadie se cierre en sus ideas y sí con una perspectiva general".

Por ejemplo, ha considerado que debe analizarse si "en lo pedagógico es bueno tener un libro propio, que subrayes, en el que escribas" o "si un niño tiene un libro alquilado, pro así decirlo, será mejor porque va a aprender a cuidarlo y no se va a consumir tanto papel".

"Esas son cosas que hay que analizar y, sobre todo, hay que tener una perspectiva de justicia social y analizar cómo se avanza hacia a eso si se da la misma ayuda a una familia que ingresa al mes 9.000 euros que a una que recibe 1.000", ha explicado.

Así, dentro de "todos los matices que hay que considerar" está "el que los libros sean gratuitos" pero "también hay que pensar en quien no tiene muchos medios y ser conscientes de que hay personas que necesitan más cosas que los libros para que los estudios sean gratuitos, porque la educación tiene muchos gastos adicionales".

Eduardo Rojas ha expuesto que Fapa Rioja considera que la partida destinada a libros debe ser una más de los presupuestos de cada centro "como las dotaciones de los polideportivos, por ejemplo, y que las familias "sean usufructuarias" de esos textos.

"No creemos que las familias deban recibir ayudas directas y tampoco entramos en cuestiones como las rentas, porque con nuestra idea los libros estarán en los centres, accesibles para todos y para ser reutilizados" ha concluido, ha dicho el presidente de Fapa.

Carlos Torres, por su parte, ha asegurado que Concapa Rioja no tiene "ni un pero" a la gratuidad de textos, aunque ha considerado que "el sistema de un banco de libros en los centros tiene sus carencias y dificultades, no es sencillo".

En cualquier caso, ha asegurado, "sí que creemos que puede ser un comienzo de camino hacia el libro digital, que es a donde tendríamos que ir poco a poco".

Cree que "cualquier sistema para poner en marcha esta iniciativa sería bueno, también el de ayudas directas" y "lo que hay que hacer es abogar porque la fórmula escogida funcione bien".

Y respecto a quienes critican que el sistema llegue a centros no públicos, Torres ha considerado que "esa idea no tiene ningún sentido" porque "no se puede hablar de gratuidad de la educación solo dependiendo del centro al que lleves a un niño".

"Hay familias que deciden la escuela concertada por su ideario y eso no debe ser una limitación para recibir una ayuda", ha concluido el presidente de Concapa Rioja.