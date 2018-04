El PSOE pide en Presupuestos del Estado un juez más de lo Penal en La Rioja

Logroño, 19 abr (EFE).- El secretario de Justicia de la Ejecutiva Federal del PSOE, Andrés Perelló, ha afirmado hoy que, "en La Rioja, con un solo juez más de lo Penal, tendríamos los problemas de la administración de justicia resueltos", por lo que el PSOE presentará una enmienda al respecto a los Presupuestos del Estado para 2018.

Perelló ha realizado estas declaraciones en rueda informativa, tras las reuniones mantenidas ayer con asociaciones del mundo de la judicatura y la asociación La Barranca.

Para Perelló, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, manifiesta "una desidia y no tiene ni una idea de la Justicia ni de la reforma que ésta necesita".

Es en este contexto en el que ha puesto como ejemplo que, en La Rioja, "con un solo juez más de lo Penal tendríamos los problemas de la administración de justicia riojana resueltos".

También ha indicado que el PP presenta un "encefalograma plano" en todo el Estado, y "en La Rioja también el PP ha pasado por la lavandería de Génova" y ha recordado los 200.000 euros de los papeles de Bárcenas que están siendo investigados en una Comisión del Parlamento riojano.

Según Perelló, el PP es "un partido lastrado por la corrupción y agotado", que hace que en España "no haya gobierno, sino que hay un simulacro de gobierno permanente" con unos Presupuestos que no se aprueban porque el Gobierno no tiene mayoría para hacerlo, que "no atienden las principales necesidades y que consolidan los recortes".

Ha añadido que el PSOE ha presentado una alternativa a estos presupuestos con unas cuentas "más expansivas y con el inicio de lo que será nuestra reforma fiscal".

Se ha referido también a que la reforma de la Ley de Memoria Histórica plateada por el PSOE "está siendo vetada en el Congreso por las dos derechas - PP y Ciudadanos-, pero el PSOE ha advertido que la van a llevar adelante, "ahora o después con el cambio de gobierno".

Para Perelló "no se puede seguir siendo una nación decente teniendo 114.226 desaparecidos y represaliados en las cunetas y fosas comunes".

"El camino es largo, pero ya lo hemos iniciado y no vamos a cejar en nuestro empeño y que tarde o temprano saldrá hasta el último muerto de las fosas", ha recalcado.

"Desde el PSOE solo pedimos verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición", ha finalizado.

Por su parte, la secretaria de Justicia, Nuevos Derechos y Memoria Histórica del PSOE la Rioja, Victoria de Pablo, ha señalado que hay un "hartazgo" en los riojanos de las políticas del Partido Popular y del "bloqueo" que tienen el PP en las administraciones por estar "inmerso en los fangos internos en los que se encuentra".