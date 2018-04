PSOE y Cs piden estudios detallados de cada PERI antes de modificar alturas

Logroño, 16 abr (EFE).- Los Grupos Municipales del PSOE y Ciudadanos han pedido al Gobierno local que incluya la modificación de las alturas máximas de los Planes Especiales de Reforma Interior (PERIs) de reconversión industrial en la revisión del Plan General Municipal (PGM) de Logroño con un estudio detallado de cada uno.

Los portavoces municipales socialista, Beatriz Arraiz; y de Ciudadanos (Cs), Julián San Martín, han explicado, en una rueda de prensa conjunta, que no están de acuerdo con la modificación puntual del PGM para "aumentar en tres alturas la edificación de los 40 PERIs industriales de la ciudad, 20 de ellos ya agotados".

Arraiz ha argumentado que "en cualquier modificación urbana debe prevalecer el interés general", por lo que "no debe generalizarse y proceder a aumentar la altura máxima de edificación en todos los PERIs".

Esta cambio, ha reconocido, debe incluirse en "la revisión del PGM" y no como una modificación "puntual", ya que no deja de ser "otro parche" porque el aumento de la altura edificable máxima en nueve metros "no resulta proporcional en todos los PERIs", dado que cada zona tiene su planteamiento urbanístico".

"No estamos en contra de aumentar la altura edificable, sino de la forma en que se ha hecho, a través de una modificación puntual del PGM", según Arraiz, porque debe llevarse a cabo con la elaboración de "un estudio más serio, más pensado y con participación de los vecinos".

Esta modificación debe estudiarse detalladamente en cada uno de los PERIs, según sus necesidades urbanísticas, teniendo en cuenta "el entorno y el interés general" para que la ampliación de la altura máxima sea "proporcional", ha matizado.

En este sentido, San Martín ha recordado que "hace poco se aprobó una modificación puntual del PGM para que un edificio de la calle Jorge Vigón tuviera la misma altura que el resto de inmuebles que le rodeaban", con la que sí están de acuerdo.

Sin embargo, ha lamentado que la modificación puntual del PGM para todos los PERIs industriales supone "una falta de transparencia y oscurantismo, ya que no existe ningún estudio que lo avale" y, según reconoce la jurisprudencia, "las modificaciones sin justificación son nulas de pleno derecho".

Las modificaciones del PGM, ha afirmado, "pueden ser puntuales si hay un estudio detallado, pero no pueden llevarse a cabo de manera indiscriminada", ya que es necesario "un estudio detallado en cada PERI, avalado por los técnicos, los grupos municipales y los vecinos".

Los acuerdos de la Junta de Gobierno sobre las modificaciones puntuales del PGM deben aprobarse en pleno y San Martín ha advertido de que PSOE y Cs suman once concejales que no están de acuerdo con estos principios.