D'Ors: la poesía sucede, sin sensación de forcejeo, pero requiere un oficio

Logroño, 13 abr (EFE).- El poeta Miguel d'Ors ha afirmado que "la poesía sucede, sin sensación de forcejeo, pero requiere de un oficio", ya que, al igual que "un violinista no puede ofrecer un concierto la primera vez que toca el violín, sin formación previa, con la poesía sucede lo mismo porque el lenguaje está a otro nivel".

Miguel d'Ors (Santiago de Compostela, 1946) ha presentado hoy, en una rueda informativa, su participación en la clausura de la vigésima edición de las Jornadas de Poesía en Español, que se celebran en Logroño y donde ofrecerá un recital con sus distintos trabajos elaborados a lo largo de los últimos cuarenta años.

Una poesía que ha definido como "clara" porque "puede llegar a mucha gente", pero sin olvidar "el dominio de la forma" y el uso de las distintas figuras que "hay que saber introducirlas para que tengan un aspecto natural, a pesar de que cuesta mucho trabajo, pero sin que se note ese esfuerzo".

Esta "espontaneidad", ha reconocido, es "difícil de lograr" y se consigue con "mucho trabajo detrás de cada verso", ya que, como sucede en otras disciplinas, "solo el trabajo es capaz de borrar las huellas del trabajo".

Aunque sus obras no tengan referencias o citas literarias, ha indicado que no significa que su poesía sea "menos culta", dado que sus versos están repletos de guiños que "si el lector los pilla, estupendo, pero si no, no sucede nada porque lo importante es que el poema sigue funcionando".

En este sentido, ha mencionado el título de alguna de sus obras, como "La música extremada", en alusión a Fray Luis de León; y "Camino de la imperfección", por Santa Teresa de Jesús, como "títulos robados".

Sobre el "arte de escribir poesía", ha asegurado que realmente se trata de un oficio, al que ha comparado con el de su tatarabuelo carpinteo, ya que "hay que saber trabajar con el material y ajustar las palabras, las rimas y las figuras".

A lo largo de su trayectoria, ha aprendido que "cuando más sabe uno de una cosa, más se da cuenta de todo lo que le falta por aprender" y ha subrayado que "eso es realmente lo difícil, que los poemas fluyan por sí mismos".

D'Ors, respecto a su incursión en la poesía, ha resaltado que cuando comenzó no se sintió del todo reflejado ni con el realismo social ni con los novistas, géneros protagonistas de los años 70 del siglo XX, sino que, "como joven romántico que era, tuve otras referencias, como Salinas, Neruda y alguna obra de Alberti".

Los poetas ingleses, ha indicado, también han influido en su obra, ya que en ellos encontró "el sentido de la naturaleza y su tono coloquial, tan distante a la oratoria de autores de lengua española como Espronceda y Zorrilla".

Sobre el presente y futuro de la poesía, D'Ors, Premio Nacional de la Crítica en 1987 por "Curso superior de ignorancia", ha subrayado que ahora surgen muchos "poemas cortos relacionados con las nuevas tecnologías y móviles, junto con el rap, que es la apología del ripio, pero que conectan muy bien con las nuevas generaciones".

Un "nuevo fenómeno" al que ha denominado "parapoesía", que, a pesar de que está escrito por "personas con poca cultura literaria", tiene mucho "ingenio" y atraen a un gran número de ciudadanos.

Por otra parte, ha mencionado a los cantautores, "como Bob Dylan, galardonado con el premio Nobel de Literatura", cuya poesía "también llega muy bien a los medios de comunicación".

Sin embargo, ha lamentado que "la poesía seria es bastante marginal", quizá, debido a que "muchos vanguardistas del siglo XX hicieron cosas raras que el público no entendía"; y ha defendido a "jóvenes autores", cuya obra está "más relacionada con el día a día, se integra y se disfruta mucho".

Los distintos géneros se desgastan, según este poeta y escritor, para quien las nuevas generaciones de poetas "buscan cosas distintas, desde un eclecticismo y una neutralidad que yo no comparto, pero que les permite hacer sus propias mezclas".