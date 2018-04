El PP respalda su transparencia en el contrato de zonas verdes de Logroño

Logroño, 12 abr (EFE).- El PP de Logroño, que sustenta al equipo de Gobierno, ha asegurado hoy que "ha actuado con total transparencia, hablando con normalidad en el pleno del recurso y de la suspensión temporal de la licitación hasta que se resuelva", en lo referente al contrato de mantenimiento de zonas verdes.

Así lo ha indicado hoy el Grupo Municipal del PP, en una nota, para responder al portavoz municipal de Ciudadanos (Cs), Julián San Martín, quien, en una rueda informativa, ha pedido el cese del concejal de Medio Ambiente, Jesús Ruiz Tutor, ante las presuntas "irregularidades con las que se pretendía tramitar el contrato de mantenimiento de zonas verdes, jardines y mobiliario urbano".

El PP ha añadido que este recurso ya ha sido contestado por los técnicos y remitido al Tribunal Administrativo del Centro de Recursos Contractuales del Estado, como es preceptivo.

El recurso, ha precisado, se ha tramitado como indica la Ley, suspensión temporal pero sin parar el plazo de ofertas, algo que también "debería conocer (San Martín) y de lo que debería estar contento porque lo contrario da más posibilidades a las foráneas".

El PP se ha preguntado, además, "¿a quién defiende el señor San Martín si los recursos al contrato de zonas verdes no son de pymes locales sino de empresas de fuera?

?"Se ha aprendido lo del 'loteo' y lo utiliza como un mantra, sin pararse a pensar que ese sistema no garantiza el apoyo a las pymes locales sino que puede beneficiar a cualquiera", además de que, en este caso, "encarecería mucho el servicio"

El PP también ha considerado que "San Martín debe acostumbrarse a que no se le aprueben mociones que no han sido bien trabajadas, que incurren en ilegalidades y que no tienen fundamento".