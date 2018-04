UGT exige que los centros de discapacitados son sean mano de obra barata

Logroño, 10 mar (EFE).- El secretario general de UGT, José Álvarez, ha exigido hoy que los centros de trabajo especiales -de atención a personas con discapacidad- "no se conviertan en una manera de tener mano de obra barata y en plena disposición".

Álvarez ha pronunciado estas palabras ante un centenar de trabajadores, concentrados hoy en Logroño, en reivindicación de un convenio digno para empleados de centros y servicios de atención a personas con discapacidad.

El dirigente sindical, quien hoy desarrolla una jornada de trabajo en la capital riojana, ha añadido que se siente "satisfecho" de estar en esta concentración, que, "seguramente, es una de las reivindicaciones más justas y más dignas que se pueden hacer en este país".

Según Álvarez, "un país que no respeta a las personas diferentes, que tienen capacidades diferentes, no es un país digno ni justo", por lo que cree que en la reivindicación de estos trabajadores, que es también de UGT y por la que "merece la pena trabajar cada día".

Se ha referido a que en España existe el problema de "cómo se utilizan los centros especiales de trabajo" y ha considerado que "no son el fin, sino un paso hacia la empresa ordinaria", por lo que, "cuando se convierten en un fin, se están convirtiendo en una manera de explotación indigna".

"En todos los temas que tienen que ver con personas con diferentes capacidades, tenemos que trabajar a fondo para conseguir que los centros de trabajo especiales no se conviertan en una manera de tener mano de obra barata", ha relatado.

Ha precisado que es un trabajo que tiene que hacerse desde la sociedad, "concienciando a las fuerzas políticas y, sobre todo, haciendo una cosa, que es la que ha venido a matarnos definitivamente", en alusión a "lograr la derogación de las reformas laborales, que son las que han traído más precariedades y más sufrimiento a estas personas".

Durante la concentración, en la que también ha participado el secretario general de UGT de La Rioja, Jesús Izquierdo, se ha portado la pancarta "Por un convenio ¡¡Digno!!. Centros y servicios de atención a personas con discapacidad".

Entre las razones de la concentración, está exigir a la patronal la recuperación de los derechos laborales, mejoras sociales y conciliación laboral, "no a las bolsas de horas", incremento salarial, no más pérdida de poder adquisitivo y no a la precarización del sector.